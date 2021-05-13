Exxen nasıl izlenir? Exxen ücretsiz mi? Gain, Blu TV, Netflix bayramda ücretsiz mi?

Bugün 13 Mayıs itibariyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak etti. Vatandaşlar bayram boyunca hangi dizi film izleme platformları açık olacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki Exxen nasıl izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi?

EXXEN NASIL İZLENİR? EXXEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ? BAYRAMDA GAİN, BLU TV, NETFLİX ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı için dijital platformlardan ücretsiz izlenme açıklamaları geldi. Dijital dünyanın yayılması ile beraber dizi ve film izlemenin alışkanlığı da değişti. Artık evimde televizyon yok diyenler, hatta olduğu halde izlemeyenler dizi izlemek amacıyla birden fazla platforma üye oluyor.

Dijital platformların yüksek orandaki ücretleri ise kullanıcılar tarafından hoş karşılanmıyor. Dijital platformlar kimi zaman özel günlerde bedava izlenme hizmeti sunarak bir anlamda izleyicilerin gönlünü alamaya çalışıyor.

Sokağa çıkma yasağının olduğu ve tam kapanma kararlarının uygulandığı Ramazan boyunca dijital platformlardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Binlerce içeriğin bulunduğu dijital kanallar Ramazan'da ücretsiz izlenme açıklamalarını sırayla açıklamaya başladı. İlk müjdeyi Acun Ilıcalı verdi ve Exxen'in Ramazan'da bedava olacağını açıkladı. Exxen'in tüm içerikleri Ramazan boyunca (12-13-14 ve 15 Mayıs'ta) bedava olacak.

Türkiye'nin dijital platformu Exxen'de dizi ve filmleri izlemek isteyenler Apple Store'da ve Play Store'da bulunan uygulamayı indirebilir. Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir. Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken ise TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor.

