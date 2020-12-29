EXXEN ücreti ne kadar? EXXEN ne zaman açılıyor? EXXEN’de neler olacak? EXXEN’de kimler yer alacak? Üyelik nasıl alınacak?

Netflix ve Blu TV’nin dünya genelinde milyonlarca abone sayısına ulaşmasının ardından Acun Ilıcalı kolları sıvadı. Güçlü rakiplerine karşı “Türkiye’nin Dijital Platformu” sloganıyla yola çıkan Ilıcalı geçtiğimiz aylarda dijital bir platform kuracağını duyurdu. 2021 yılında faaliyete başlamasına karar verilen platforma dair detaylar merak ediliyor. Peki EXXEN ne zaman gelecek?
Uzun bir süredir çalışmların devam ettiği EXXEN’e dair detaylar kesinleşmeye başladı. Platformun kurucusu Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından EXXEN’e ilişkin durumu güncellemesi yaptı. Platformun yayın tarihi, programları ve ücreti hakkında açıklamalar yaptı. EXXEN fiyatı henüz belirlenmemiş olsa da Ilıcalı, “Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacağız. Ciddi rakiplerimiz var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı makul bir fiyat belirleyeceğiz” yanıtını verdi.
EXXEN’e dair merak edilen konuların adı arkası kesilmiyor. Ücretlendirme ve üyelik şartlarına ilişkin Stolk isimli YouTube kanalında kaynaklardan alınan bilgiler paylaşıldı. Videoda, aylık ücretin şu an için saklandığı ancak kendilerinin bir kaynaklarından edindikleri bilgilere göre EXXEN aylık fiyat ile ilgili duyum aldıkları belirtildi.
Videoda, platformun yönetiminin, platformun ilk 7 gün mü yoksa ilk 14 gün mü ücretsiz olacağına dair fikir ayrılığı yaşadığı ve ilk 1 haftanın kesinlikle ücretsiz olacağı iddia edildi. Stolk kanalının iddiasına göre platformun aylık ücreti yıllık 7,99 TL ya da yıllık üyelik ile aylık 5,99 TL şeklinde olacak. Şimdi, konuyla ilgili yetkililerin yapacağı açıklamalar ve resmi fiyat politikasıyla ilgili bilgiler bekleniyor.
“Türkiye’nin Dijital Platformu” sloganıyla oluşturulan EXXEN’in yayın tarihi kurucusu Acun Ilıcalı tarafından kesinleştirildi. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre platform 1 Ocak 2021 tarihinden hizmete açılacak. Hizmete açılmasından sonra ise üyelik şartları ve ücret bilgisi aboneleriyle paylaşılacak.
Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.
Bir villada yaşayan birbirinden eğlenceli ve aksiyon seven dört öğrencinin yaşadıklarını konu alacak olan disi oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekti. Öğrenci Evi dizisi oyuncu kadrosunda Murat Aygen, Ceyda Düvenci, Bertan Asslani, Baran Bölükbaşı, Sude Zülal Güler, Samet Kaan Kuyucu, Merve Nur Rengi, Ceren Balcı, Ozan Güçlü, Arzu Gamze Kılınç ve Dilara Gül Demiral’ın rol alacağı duyuruldu.
Kerem Çakıroğlu'nun yönettiği 'Yetiş Zeynep' adlı dizide Keremcem ile Aslı Bekiroğlu başrolü paylaşıyor. Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda başlayan dizide Aslı Bekiroğlu dadıyı, Keremcem 6 çocuklu bir babayı oynayacak. Ece Dizdar da Keremcem'in eşine hayat verecek. Yetİş Zeynep dizisinin oyuncu kadrosunda ise Keremcem, Ece Dizdar, Berke Acar, Alif Atalay, Su Çeper, Mehmet Aybars Kaya, Aytun Can Salman, Emir Salman ve Gizem Erdem yer alacak.
10 bölümünden oluşan komedi türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü yer aldı. Senaryosunun Yusuf Reha Alp tarafından kaleme alındığı dizinin senaryo danışmanlığını ise Ali Atay yaptı. Hayatı kaosa dönen bir adamı konu alan dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer aldı.
MasterChef'in ünlü şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Exxen'de bu defa MasterChef Junior ile seyirci karşısına çıkacak. MasterChef'te çocuklar yemek konusundaki becerilerini sergileyecek.
Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunacağı ‘Konuşanlar’ eğlence programı 1 Ocak’tan itibaren EXXEN’de olacak.
Ünlü komedyen Tolge Çevik tarafından sunulacak olan şov programı “Filtresiz” olarak tanıtıldı. Uzun yıllar boyunca televizyonda devam eden şov programı bu sefer de dijital platformda yer alacak.
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 1 Ocak 2021'de Exxen'de olacak.
Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem, yeni sezonu ve oyuncularıyla Exxen'de yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alacak.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ilk kez bir şov programı sunacak. “Zeynep Bastık ve Konukları” isimli programda sevilen şarkıcı yakın arkadaşlarını ağırlayacak. Seyirciyi müzik ziyafetine doyuracak olan program büyük bir merakla bekleniyor.
Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla seyirciyle buluşan Katarsis ve KatarsisX-TRA Youtube’da büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyordu. Artık EXXEN’de yayınlanmaya başlayacak olan programlar böylece Youtube macerasının sonuna gelmiş oldu.
Sevilen YouTuber Orkun Işıtmak, EXXEN platformundaki yeni programında ünlü konuklarını ağırlayacak ve onların hayatını derinlemesine masaya yatıracak.
Arabalara dair her şeyin konuşalacağı programı Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak sunacak.
Yetenek Sizsiniz ile ünlenen isimler arasında yer alan Kıvanç ve Burak, Acun Ilıcalı'nın yepyeni projesi olan EXXEN’de yer alacak.
Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Solak’ın oturduğu dizi EXXEN’in iddialı yapımları arasında yerini aldı. Hükümsüz oyunca kadrosunda ise Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu ve Alican Yücesoy rol alacak.
Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan seyircinin karşısına çıkacak.
Başrollerini Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki’nin üstelendiği müzikal de EXXEN’de izleyicisiyle buluşacak.
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