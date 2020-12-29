EXXEN ücreti ne kadar? EXXEN ne zaman açılıyor? EXXEN’de neler olacak? EXXEN’de kimler yer alacak? Üyelik nasıl alınacak?

Netflix ve Blu TV’nin dünya genelinde milyonlarca abone sayısına ulaşmasının ardından Acun Ilıcalı kolları sıvadı. Güçlü rakiplerine karşı “Türkiye’nin Dijital Platformu” sloganıyla yola çıkan Ilıcalı geçtiğimiz aylarda dijital bir platform kuracağını duyurdu. 2021 yılında faaliyete başlamasına karar verilen platforma dair detaylar merak ediliyor. Peki EXXEN ne zaman gelecek?

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Uzun bir süredir çalışmların devam ettiği EXXEN’e dair detaylar kesinleşmeye başladı. Platformun kurucusu Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından EXXEN’e ilişkin durumu güncellemesi yaptı. Platformun yayın tarihi, programları ve ücreti hakkında açıklamalar yaptı. EXXEN fiyatı henüz belirlenmemiş olsa da Ilıcalı, “Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacağız. Ciddi rakiplerimiz var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı makul bir fiyat belirleyeceğiz” yanıtını verdi.

EXXEN ÜYELİĞİ NASIL YAPILACAK?

EXXEN’e dair merak edilen konuların adı arkası kesilmiyor. Ücretlendirme ve üyelik şartlarına ilişkin Stolk isimli YouTube kanalında kaynaklardan alınan bilgiler paylaşıldı. Videoda, aylık ücretin şu an için saklandığı ancak kendilerinin bir kaynaklarından edindikleri bilgilere göre EXXEN aylık fiyat ile ilgili duyum aldıkları belirtildi.