Eyfel Kulesi’nin etrafı tatil köyüne döndü

Aşırı sıcaklar, Avrupa’da pek çok kentte rekor kırdı. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen Fransa’nın güney kentlerinde ülke tarihinde ilk kez sıcaklık Ağustos 2003’teki aşırı sıcakları da aşarak, 45 dereceye ulaştı.

Sıcaktan bunalan Parisliler ve turistler kendilerini Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero havuzuna girdi.

Kendilerini havuzda bulunan fıskiyelerin altına atan insanlar serinlemeye çalıştı.

Kimilerinin de güneşlenmesi tatil köyünü andıran manzaralar oluşturdu. (AA)





