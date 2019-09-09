Eylül ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Otomotiv sektörü 1 yılı aşkın süredir diken üzerinde diyebiliriz. 2018'in Ağustos ayında yaşanan kriz sebebiyle döviz kuru yükselmiş, buna bağlı olarak da sıfır otomobil fiyatları artmıştı.

Bu artışla birlikte kredi faizlerinin de yükselmesi, sıfır otomobil almayı hayli güçleştirmişti. Neyse ki devreye giren ÖTV indirimi sayesinde sıfır otomobil fiyatları normal seviyesine yaklaştı. Fakat bu indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar tekrardan artmış oldu.

Temmuz ayında sona eren ÖTV indirimi sonrasında, üreticiler kendi bünyelerinde çeşitli kampanyalar yaparak fiyatları dengede tutmaya çalıştılar. Yine de sıfır bir otomobil almak eskisi kadar kolay değil diyebiliriz.

Peki SUV segmentindeki durum nasıl? Malum, son dönemde hem Avrupa'da, hem de ülkemizde SUV tarzı araçlara yoğun bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla Eylül ayında alınabilecek en ucuz SUV modelleri de önemli bir başlık.

İşte sıfır SUV modelleri fiyatları;



Renault Kadjar



Model: Touch 1.3 TCe 140bg

Fiyat: 175.650 TL

Kia Sportage



Model: Cool 1.6 Benzin Manuel

Fiyat: 135.300 TL