Eylül ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Otomotiv sektörü 1 yılı aşkın süredir diken üzerinde diyebiliriz. 2018'in Ağustos ayında yaşanan kriz sebebiyle döviz kuru yükselmiş, buna bağlı olarak da sıfır otomobil fiyatları artmıştı.
Bu artışla birlikte kredi faizlerinin de yükselmesi, sıfır otomobil almayı hayli güçleştirmişti. Neyse ki devreye giren ÖTV indirimi sayesinde sıfır otomobil fiyatları normal seviyesine yaklaştı. Fakat bu indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar tekrardan artmış oldu.
Temmuz ayında sona eren ÖTV indirimi sonrasında, üreticiler kendi bünyelerinde çeşitli kampanyalar yaparak fiyatları dengede tutmaya çalıştılar. Yine de sıfır bir otomobil almak eskisi kadar kolay değil diyebiliriz.
Peki SUV segmentindeki durum nasıl? Malum, son dönemde hem Avrupa'da, hem de ülkemizde SUV tarzı araçlara yoğun bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla Eylül ayında alınabilecek en ucuz SUV modelleri de önemli bir başlık.
İşte sıfır SUV modelleri fiyatları;
Renault Kadjar
Model: Touch 1.3 TCe 140bg
Fiyat: 175.650 TL
Kia Sportage
Model: Cool 1.6 Benzin Manuel
Fiyat: 135.300 TL
Nissan Qashqai
Model: 1.3 DIG-T Benzin Düz Vites Visia
Fiyat: 161.190 TL
Peugeot 3008
Model: Active 1.2 PureTech 130hp EAT8 Otomatik
Fiyat: 232.179 TL
Dacia Duster
Model: Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2
Fiyat: 110.550 TL
Opel Grandland X
Model: Enjoy 1.2 130HP Benzin
Fiyat: 173.000 TL
Volkswagen Tiguan
Model: 1.5 TSI ACT 130 PS Manuel
Fiyat: 190.100 TL
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