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Salmonella alarmı! 81 kişi hastalandı, bu kuruyemiş toplatılıyor

Fransa'da sağlık otoriteleri, ülkenin farklı bölgelerinde görülen salmonella vakalarının ardından harekete geçti. Aynı bakteri türüyle enfekte olduğu belirlenen 81 kişinin tükettiği ürünler mercek altına alınırken, araştırmaların odağına kabak çekirdeği/tohumu ürünleri yerleşti. Olayın ardından ürünler toplatılmaya başlandı.

Salmonella alarmı! 81 kişi hastalandı, bu kuruyemiş toplatılıyor
Gökçen Kökden

Fransa Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Salmonella Enteritidis kaynaklı kümelenmiş vakaların tespit edildiği bildirildi. Yapılan incelemelere göre şu ana kadar 81 kişide aynı bakteri belirlendi.

TÜKETTİKLERİ ÜRÜNLER TEK TEK İNCELENDİ

Salmonella alarmı! 81 kişi hastalandı, bu kuruyemiş toplatılıyor 1

Fransa Halk Sağlığı Kurumu (Santé publique France), vakalar arasındaki bağlantının ortaya çıkarılabilmesi için hastaların bir bölümüne tükettikleri ürünler ile bu ürünleri nereden ve ne zaman satın aldıklarını sordu. Epidemiyolojik incelemeler sonucunda şüpheler kabak çekirdeklerine yöneldi.

Söz konusu ürünlerin ağırlıklı olarak Grand Frais mağazalarında dağıtıldığı belirtildi. Bununla birlikte başka perakende zincirlerinde de tek başına satılan çiğ kabak çekirdekleri veya bunları içeren karışımlar nedeniyle geri çağırmaların bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, organik tarım ürünleri konusunda uzmanlaşmış mağazaların ise mevcut geri çağırmadan etkilenmediğini bildirdi.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Salmonella alarmı! 81 kişi hastalandı, bu kuruyemiş toplatılıyor 2

Enfekte kişilerden 6'sının hastanede tedavi altına alındığı, 2 kişinin ise acil servise başvurduğu açıklandı. Yetkililerin açıklamasına göre hastaların sağlık durumları olumlu seyretti ve hastaneye kaldırılan kişiler daha sonra evlerine dönebildi.

Vakalarla ilgili araştırma, Santé publique France, Ulusal Salmonella Referans Merkezi ile sağlık ve tarımdan sorumlu kurumlar tarafından yürütülüyor. İncelemeler, ürünlerin Lot-et-Garonne bölgesinde bulunan bir işleyici tesisten geldiğine işaret etti.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI HENÜZ BULUNAMADI

Lot-et-Garonne'da tüketicinin korunmasından sorumlu birimler tarafından ilgili tesiste denetim gerçekleştirildi. Ancak yapılan incelemelerde salmonella bulaşının kaynağı henüz belirlenemedi. Buna rağmen yetkililer, araştırmanın tamamlanmasını beklemedi. Epidemiyolojik ve analitik bulgular doğrultusunda ürünlerin piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden geri çağrılması süreci başlatıldı.

Ürünlerin izlenebilirlik kayıtlarının, dağıtımın birden fazla süpermarket zincirine yapıldığını ve bunların başında Grand Frais mağazalarının geldiğini gösterdiği belirtildi. Diğer satış noktalarına ilişkin yeni geri çağırma duyurularının da yayımlanacağı ifade edildi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Salmonella alarmı! 81 kişi hastalandı, bu kuruyemiş toplatılıyor 3

Salmonella kaynaklı gıda enfeksiyonlarında ishal ve kusmanın yanı sıra ateş ve baş ağrısı görülebiliyor. Belirtiler genellikle kontamine ürünün tüketilmesinden 6 ila 72 saat sonra ortaya çıkıyor.

Bazı risk gruplarında enfeksiyonun daha ağır seyredebildiği belirtiliyor. Geri çağırma kapsamındaki ürünlerden tüketen ve bu belirtileri yaşayan kişilerin, ürünü tükettiklerini de belirterek doktora başvurmaları istendi. Fransa'daki yetkililer acil durumlarda ülkenin acil yardım numarası 15'in aranmasını önerdi.

Ürünün tüketilmesinin üzerinden yedi gün geçmesine rağmen herhangi bir belirti görülmemesi durumunda ise yalnızca bu tüketim nedeniyle doktora başvurmanın gerekli olmadığı belirtildi.

Tüketicilerden geri çağrılan ürünleri kesinlikle tüketmemeleri, çöpe atmaları veya satın aldıkları satış noktasına iade etmeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
salmonella Fransa
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