Camlarınızı bulaşık deterjanıyla temizleyince bu problemi asla yaşamayacaksınız

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de camların buğulanması ve yoğuşma oluyor. Sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeyiyle temas etmesiyle oluşan su damlacıkları, zamanla nem ve küf sorununa yol açabiliyor.

Ancak bu soruna karşı mutfakta bulunan basit bir ürünün kullanılabileceği belirtiliyor.

BULAŞIK DETERJANI CAMLARDA İŞE YARIYOR

Temizlik uzmanlarına göre kuru cama ince bir tabaka halinde bulaşık deterjanı sürmek, yoğuşma oluşumunu geçici olarak azaltabiliyor.

Bulaşık deterjanının içerisinde bulunan yüzey aktif maddeler, suyun yüzey gerilimini düşürüyor. Böylece suyun büyük damlalar halinde camda birikmesi yerine daha ince bir tabaka halinde yayılmasına yardımcı oluyor.

Uygulama için kuru bir cama az miktarda bulaşık deterjanı sürülmesi ve kuru bir bezle yüzeyin hafifçe ovalanması öneriliyor.

SİYAH KÜF OLUŞUMUNU DA AZALTABİLİR

Camda biriken su yalnızca kötü bir görüntü oluşturmuyor. Uzun süre devam eden nem, küf ve rutubet oluşumuna da zemin hazırlayabiliyor.

Bu nedenle camlarda yoğuşma oluştuğunda yüzeyin düzenli olarak kurulanması önem taşıyor. Cam kenarlarında siyah noktalar görülmesi halinde ise uygun küf giderici ürünlerle temizlik yapılması öneriliyor.

KALICI ÇÖZÜM DEĞİL

Bulaşık deterjanı yöntemi pratik ve düşük maliyetli olsa da uzmanlar bunun kalıcı bir çözüm olmadığını vurguluyor. Camdaki deterjan tabakası zamanla etkisini kaybediyor ve yoğuşma yeniden ortaya çıkabiliyor.

Uzun vadede ise evin nem seviyesinin kontrol edilmesi, yeterli havalandırmanın sağlanması ve yalıtımın iyileştirilmesi gerekiyor.