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Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Ünlü fenomen Eylül Öztük, oğlu Alex'i Amerika'da dünyaya getirmişti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Öztürk, bugün katıldığı 2. Sayfa canlı yayınında oğlu Alex, eşi Barış Kenan Özkan ve hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım

İşte Öztürk'ün açıklamalarının satır başları...

"En büyük gerginliği hamileliğimde yaşadım. Boşanma haberlerimiz çıktı hatta. Ama hamileliğimden kaynaklı bir durumdu."

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"Biz boşanmayı düşünen insanlar değiliz. İlgisiz gibi geliyordu. Adam normal düzeninde, benim dengesizliğim."

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"Tartıştık. Kenan'a 'evden git' dedim. 'Nereye gideceğim, burası benim de evim' dedi. Sonra sinirlendim."

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"Bütün elbiselerini aşağıya attım. Instagram'daki bütün fotoğraflarını sildim. Şimdi düşünüyorum çok çocukça şeyler."

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"Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım' diyor, 'çıkamazsın' diyorum. Halbuki adam çıkar."

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"Sanırım hamileyken, kadınlara bir öz güvensizlik geliyor. Sonra eşimden özür diledim. Biz ilişkimizde özür dilemeyi biliyoruz. Evli ve çocuksuzken kavga ettiğinde bile öz güvenin var. 'Aman boşanırsan boşan' diyorsun."

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Çocuk olunca ailene daha çok sahip çıkıyorsun. Kilo alıyorsun, saçın başın dağılıyor. Aklında 'benden vazgeçecek mi?' sorusu.

"İnternette bizim için 'Bunlar da adam olup ürediler ya' şeklinde bir yorum yazmış. Lohusalığımın 3. günü. Bana istediğini söyle. Ama orada küçücük bir çocuk var, savunmasız. Ona laf söylediğini hissettim. Ne kadar 'sosyal medya takılmıyorum' desen de, biliyorsun onu sana yazan kanlı canlı bir insan var. Ve kötü... O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım."

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"Kenan'ın bir restoranı vardı. Organizasyon için oraya gitmiştim. 'Ne tatlı çocuk' dedim. Yanımdaki arkadaşım 'o sana bakmaz' dedi. 1 sene sonra o kişiye davetiye bile göndermedim!"

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"Hatta o gün yanında başka bir kız vardı. Etrafında dolaşıyordu. Sonra arkadaşıma 'bizi tanıştır' dedim. Çağırdım yanıma Kenan'ı sohbet muhabbet. Öyle başladık zaten. Artık kadınlar ayarlıyor erkekleri biliyorsunuz. Ama onun da gönlü varmış, olmasa varır mıydı bana?"


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Eylül Öztürk alex 2. Sayfa

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