Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım

"İnternette bizim için 'Bunlar da adam olup ürediler ya' şeklinde bir yorum yazmış. Lohusalığımın 3. günü. Bana istediğini söyle. Ama orada küçücük bir çocuk var, savunmasız. Ona laf söylediğini hissettim. Ne kadar 'sosyal medya takılmıyorum' desen de, biliyorsun onu sana yazan kanlı canlı bir insan var. Ve kötü... O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım."

Çocuk olunca ailene daha çok sahip çıkıyorsun. Kilo alıyorsun, saçın başın dağılıyor. Aklında 'benden vazgeçecek mi?' sorusu.

"Sanırım hamileyken, kadınlara bir öz güvensizlik geliyor. Sonra eşimden özür diledim. Biz ilişkimizde özür dilemeyi biliyoruz. Evli ve çocuksuzken kavga ettiğinde bile öz güvenin var. 'Aman boşanırsan boşan' diyorsun."

"Tartıştık. Kenan'a 'evden git' dedim. 'Nereye gideceğim, burası benim de evim' dedi. Sonra sinirlendim."

"Biz boşanmayı düşünen insanlar değiliz. İlgisiz gibi geliyordu. Adam normal düzeninde, benim dengesizliğim."

"En büyük gerginliği hamileliğimde yaşadım. Boşanma haberlerimiz çıktı hatta. Ama hamileliğimden kaynaklı bir durumdu."

"Kenan'ın bir restoranı vardı. Organizasyon için oraya gitmiştim. 'Ne tatlı çocuk' dedim. Yanımdaki arkadaşım 'o sana bakmaz' dedi. 1 sene sonra o kişiye davetiye bile göndermedim!"

"Hatta o gün yanında başka bir kız vardı. Etrafında dolaşıyordu. Sonra arkadaşıma 'bizi tanıştır' dedim. Çağırdım yanıma Kenan'ı sohbet muhabbet. Öyle başladık zaten. Artık kadınlar ayarlıyor erkekleri biliyorsunuz. Ama onun da gönlü varmış, olmasa varır mıydı bana?"



