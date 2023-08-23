"EYT’li oldum ama primlerim eksik" demişti! Yalı Çapkını'nın yıldızı Emre Altuğ 7 bin 200 gün hakkından faydalanacak

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Emre Altuğ şimdilerde Star TV'de ekrana getirilen Yalı Çapkını dizisinde Orhan Korhan karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu EYT'liler kervanına katıldığını açıklamıştı.

Habertürk HT Stüdyo'ya konuk olan Emre Altuğ, kendisi ve kariyeri hakkındaki soruları cevapladı. Altuğ, EYT'den emekli olup olmadığı hakkındaki soruya şu yanıtı verdi;

''Evet, öyle bir hakkım var ancak bekliyorum. Bir başvurum oldu. Muhasebecimle konuştuğum kadarıyla o hakkı kazandık ancak “Bekleyelim çünkü 9 binden 7 bin 200 güne çekmek gibi bir şey var galiba. Onu bekleyelim o çıksın ondan sonra oluruz” dedi ama yaptığım işin bir emekliliği yok.''

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir.

Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başladı. Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.

Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Ünlü çift 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.





