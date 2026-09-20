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Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz

Ordu'da yaklaşık 20 yıldır fırın işletmeciliği yapan Bahtiyar Bodur, Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetlerinden hamsi ile geçmişi yaklaşık 600 yıl öncesine dayanan simidi bir araya getirerek hamsili simit üretmeye başladı.

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz

Ordu'da fırın işletmeciliği yapan Bahtiyar Bodur, daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli gibi farklı çeşitlerde simitler üreterek yeni lezzetler denedi.

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 1

Balık ekmekten esinlenen Bodur, bu kez hamsi ile simidi birleştirdi. İlk müşterilerden olumlu geri dönüşler alan Bodur, talebin artması halinde farklı balık türleriyle de simit üretmeyi planladığını söyledi.

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 2

"MÜŞTERİLERİMİZ GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Bodur, "Biz mesleğe ilk başladığımız zamandan itibaren özellikle simit konusunda fark oluşturmak istedik. Simidin her türlüsünü denemeye çalıştık. Fındıklı, fıstıklı, meyveli denedik ve hepsi beğenildi. En sonunda ise biz bunu hamsiyle birleştirmek için denemelere başladık. Yaptığımız denemelerin ardından güzel olduğu müşterilerimiz tarafından iletildi. Şu anda yeni bir ürün ve üretimine başladık. İnşallah devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 3

"MEVSİMSEL BİR ÜRÜN, KIŞIN GÜZEL OLUR"

Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti. Bodur, "Simit geçmişi Osmanlı Dönemi’ne dayanan milli bir yiyeceğimiz. Biz farkındalık oluşturmak için bunu hamsili yapmak istedik. Dönüşümü şu anda olduğu gibi devam ederse biz farklı balık türleriyle de, örneğin levrek, mezgit, istavrit gibi diğer balık türleri ile de deneriz. Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu" diye konuştu.

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 4

Fırında simit yapımında çalışan Gül Sarıyer ise hamsili simidin hazırlanışını anlattı. İlk olarak temizlenen hamsilerin fırında ön pişirmeden geçirildiğini belirten Sarıyer, ardından farklı baharatlarla tatlandırılan hamsinin hamurla buluşturulduğunu söyledi. Hamura simit şekli verildikten sonra fırınlanan ürünün yaklaşık 15-20 dakika içerisinde piştiğini ifade eden Sarıyer, ortaya lezzetli bir ürün çıktığını kaydetti.
Hamsili simidi deneyen müşteriler de lezzetini beğendiklerini dile getirdi. Bazı müşteriler tadını ekmek arası hamsiye benzetirken, bazıları ise hamsili pilavı andırdığını söyledi.

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 5

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 6

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 7

Ezber bozan lezzet: Hamsili simit! Balığı hiç böyle yemediniz 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık hamsi simit
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