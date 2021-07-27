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Ezel Akay’ın son filmi Osman Sekiz’in vizyon tarihi kesin olarak açıklandı

27.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Ezel Akay’ın yaptığı, başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın paylaştığı Osman Sekiz 28 Ocak 2022'de vizyona girecek.

Ezel Akay’ın son filmi Osman Sekiz’in vizyon tarihi kesin olarak açıklandı

Hazırlık süresi 1,5 yıl süren “Osman Sekiz” filminin çekimleri tamamlandı. Agorafobi hastası bir adamın beş canavar ile birlikte eski bir köşkte yaşadığı olayların beyazperdeye aktarıldığı Osman Sekiz, 28 Ocak 2022’de Türkiye ve Avrupa sinemalarında seyirci ile buluşacak.

Türkiye’de hiç denenmemiş bir projeye imza attıklarını belirten Akay filmle ilgili "Türkiye'de hiç denenmemiş bir filmi çektik. Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak, yapımcım Ömer Kaya ile bir araya geldik. Film başka bir zamanda geçiyor. Çok ilginç bir atmosferi var" dedi.

OSMAN SEKİZ FİLMİNİN KONUSU

Şehrin epey uzağında çok eski bir konakta Agorafobi (panik bozukluk) hastası olan Osman, insanlarla yüz yüze gelmekte zorlanan sosyal ortamlara giremeyen bir adamdır. Osman daha huzurlu bir yaşam için buradan taşınmaya karar verir. Taşınması için hastalığı kadar konakta beraber yaşadığı birbirinden sevimli beş canavar ve Nazlı ile de mücadele etmesi gerecektir.

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AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi, bir tür kaygı bozukluğudur. Agorafobisi olan bir kişi, bildiği veya güvenli olduğunu düşündüğü ortamlardan ayrılmaktan korkar. Agorafobiye sahip olan kişiler genellikle alışveriş merkezi, toplu taşıma araçları ve insanların yoğun olduğu park gibi alanlarda kendilerini huzursuz hissederler. Agorafobi kaçışın zor olabileceği veya erişilmesinin zor olabileceği durumlarda yoğun korku ve endişeyi tetikleyebilir.


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Begüm Birgören
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