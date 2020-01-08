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  4. Ezel Akay yeni filmi ‘9 Kere Leyla’da Demet Akbağ birlikte çalışacak

Ezel Akay yeni filmi ‘9 Kere Leyla’da Demet Akbağ birlikte çalışacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile yönetmen Ezel Akay, 15 yıl sonra yeniden 9 Kere Leyla adlı filmde aynı projede yer aldı. İkili en son ‘Neredesin Firuze' filminde birlikte çalışmıştı.

Ezel Akay yeni filmi ‘9 Kere Leyla’da Demet Akbağ birlikte çalışacak

Yönetmen Ezel Akay ve Demet Akbağ 15 yıllık aradan sonra komedi filmi ‘9 Kere Leyla’ için bir araya geldi. İkili set arasında keyifli sohbetler yaptı.

Kanlıca’da çekimleri başlayan filmde Akbağ’ın yanı sıra Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan ve Hasan Eflatun Akay oynuyor. Contact Film Works yapımı olan filmin dağıtımcısı ise CGV Mars.

9 KERE LEYLA KONUSU

Absürt komedi tarzındaki 9 Kere Leyla, bir evlilik hikayesindeki eğlenceli çıkmazları anlatıyor. Leyla (Demet Akbağ) ve Adem (Haluk Bilginer) bir evli çift gibi çıkmazın içindedir. Ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte olacaklarına söz vermişlerdir. Ancak ölüm bir türlü onları ayırmamaktadır. Adem evliliğini sonlandıramaz. Sadece iyi bir şeye sebep olur: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına”


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Anahtar Kelimeler:
Ezel Akay Demet Akbağ 9 Kere Leyla

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