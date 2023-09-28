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Ezel dizisinde 'Dayı'nın gençliğini oynamıştı! Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede silahlı saldırı

28.09.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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Ezel dizisinde 'Dayı'nın gençliğini oynadığı rolle hafızlara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede silah sesleri yükseldi. Cihangir'deki kafede turan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı gerçekleşti. Korkunç olay saat 11:45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı düzenlendi.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

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Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu.

POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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"TEZGAHIN ARKASINA SAKLANDIM. 5-6 EL ATEŞ EDİLDİ"

Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.

(DHA)

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Ufuk Bayraktar silahlı saldırı ezel Oyuncu

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