Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi! "Tefo aşık olmakla o kadar haklıydı ki..."

Bade İşçil, Ezel dizisindeki performansı ve güzelliğiyle akıllara kazındı. Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan oyuncu, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.
Bade İşçil tatil pozuyla adından söz ettirdi.
311 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu kayalara uzanarak poz verdi.
İşçil'in o pozuna, "Tefo aşık olmakla o kadar haklıydı ki...", "Harika resim" gibi yorumlar geldi.
38 yaşındaki ödüllü oyuncu düzgün fiziğiyle görenleri büyüledi.
Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Bade İşçil, dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Yetişkin rolünü canlandırdı.
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