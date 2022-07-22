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Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi! "Tefo aşık olmakla o kadar haklıydı ki..."

22.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bade İşçil yaklaşık 11 yıl önce sona eren unutulmaz dizi Ezel'de Şebnem rolü ile akıllara kazındı. Yıllar içerisinde güzelliğinden gram kaybetmeyen Bade İşçil, taşlara uzanarak poz verdi.

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi! "Tefo aşık olmakla o kadar haklıydı ki..."

Bade İşçil, Ezel dizisindeki performansı ve güzelliğiyle akıllara kazındı. Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan oyuncu, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

SERE SERPE POZ VERDİ

Bade İşçil tatil pozuyla adından söz ettirdi.

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi!

311 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu kayalara uzanarak poz verdi.

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi!

İşçil'in o pozuna, "Tefo aşık olmakla o kadar haklıydı ki...", "Harika resim" gibi yorumlar geldi.

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi!

38 yaşındaki ödüllü oyuncu düzgün fiziğiyle görenleri büyüledi.

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi!

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Bade İşçil, dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Yetişkin rolünü canlandırdı.

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi!

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi!

Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil taşlara yatarak sere serpe poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
ezel
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