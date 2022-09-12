EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize birçok sözcük farklı dillerden gelmiştir. Farklı dilden gelen kelimeler dışında Türk kökenli sözcükler de mevcuttur. Bunlardan biri de ezgi sözcüğüdür. Ezgi kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "belli bir sisteme göre uyarlanmış, kulağa hoş gelen nağme" manasına gelir. Müzik alanında daha çok kullanılan bu kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Peki, ezgi kelimesinin eş anlamı nedir?

Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezgi kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçedeki "ez-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetildiği düşünülmektedir ancak bu durum kesin değildir. Eski Türkçede "ezgü, ezgi" ve nadiren de "egzi" şeklinde geçmiştir. Daha sonra "nağme" kelimesiyle tekrardan canlandırılmıştır. Bazı dilcilere göre ezgi kelimesi Eski Türkçedeki "egzig" kelimesinden türemiştir.

Çehre eş anlamlısı nedir? Çehre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇehre eş anlamlısı nedir? Çehre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ezgi kelimesi müzikte kullanılmasının yanı sıra özel isim olarak kız çocuklarında da kullanılır. Kulağa hoş gelen ses dizisi olarak tanımlanan ezgi sözcüğünün birçok eş anlamlısı bulunur. Bu eş anlamlı sözcükler:

  • Nağme
  • Ahenk
  • Şarkı
  • Yır
  • Melodi
  • Terane
  • Haz

Ezgi kelimesinin eş anlamlıları arasında en sık tercih edilenler melodi, nağme ve şarkı kelimeleridir. Bu kelimeler özellikle çalgı aletleri ile beraber söylenen, kulağa hoş gelen güzel söz ya da şiirlerin ortaya çıkardığı ses dizisinde kullanılmaktadır.

Çığlık eş anlamlısı nedir? Çığlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇığlık eş anlamlısı nedir? Çığlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezgi kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler:

  • Gün içinde sürekli Arapçayı andıran bir nağme mırıldanıp duruyor.
  • Davulların yeni ahengiyle bir raks başlamıştı.
  • Ayaklarımızdaki prangalar çıktıktan sonra esirliğin ağır ve kötü şarkılarını söyleyeceğiz.
  • Bu yırların söylendiği köyler artık günümüzde kalmadı.
  • Kendisi müzik ile ilgilendiği için kulağı her melodiye aşina.
  • Bu aşkın teranesi hâlâ dillerdeydi.
  • Çalan tüm nağmelerde geçmişi doğru kısa bir yolculuğa çıkıyordu.
  • Bu hazzın sözleri benim için çok anlamlı.
  • Küçük yaşlarda duyduğum bir melodiydi.
Hassas eş anlamlısı nedir? Hassas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHassas eş anlamlısı nedir? Hassas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde göreceklerBir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler
Basit eş anlamlısı nedir?Basit eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.