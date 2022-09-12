Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezgi kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçedeki "ez-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetildiği düşünülmektedir ancak bu durum kesin değildir. Eski Türkçede "ezgü, ezgi" ve nadiren de "egzi" şeklinde geçmiştir. Daha sonra "nağme" kelimesiyle tekrardan canlandırılmıştır. Bazı dilcilere göre ezgi kelimesi Eski Türkçedeki "egzig" kelimesinden türemiştir.
Ezgi kelimesi müzikte kullanılmasının yanı sıra özel isim olarak kız çocuklarında da kullanılır. Kulağa hoş gelen ses dizisi olarak tanımlanan ezgi sözcüğünün birçok eş anlamlısı bulunur. Bu eş anlamlı sözcükler:
Ezgi kelimesinin eş anlamlıları arasında en sık tercih edilenler melodi, nağme ve şarkı kelimeleridir. Bu kelimeler özellikle çalgı aletleri ile beraber söylenen, kulağa hoş gelen güzel söz ya da şiirlerin ortaya çıkardığı ses dizisinde kullanılmaktadır.
Ezgi kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler: