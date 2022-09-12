Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezgi kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçedeki "ez-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetildiği düşünülmektedir ancak bu durum kesin değildir. Eski Türkçede "ezgü, ezgi" ve nadiren de "egzi" şeklinde geçmiştir. Daha sonra "nağme" kelimesiyle tekrardan canlandırılmıştır. Bazı dilcilere göre ezgi kelimesi Eski Türkçedeki "egzig" kelimesinden türemiştir.

Ezgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ezgi kelimesi müzikte kullanılmasının yanı sıra özel isim olarak kız çocuklarında da kullanılır. Kulağa hoş gelen ses dizisi olarak tanımlanan ezgi sözcüğünün birçok eş anlamlısı bulunur. Bu eş anlamlı sözcükler:

Nağme

Ahenk

Şarkı

Yır

Melodi

Terane

Haz

Ezgi kelimesinin eş anlamlıları arasında en sık tercih edilenler melodi, nağme ve şarkı kelimeleridir. Bu kelimeler özellikle çalgı aletleri ile beraber söylenen, kulağa hoş gelen güzel söz ya da şiirlerin ortaya çıkardığı ses dizisinde kullanılmaktadır.

Ezginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ezgi kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler:

Gün içinde sürekli Arapçayı andıran bir nağme mırıldanıp duruyor.

Davulların yeni ahengiyle bir raks başlamıştı.

Ayaklarımızdaki prangalar çıktıktan sonra esirliğin ağır ve kötü şarkılarını söyleyeceğiz.

Bu yırların söylendiği köyler artık günümüzde kalmadı.

Kendisi müzik ile ilgilendiği için kulağı her melodiye aşina.

Bu aşkın teranesi hâlâ dillerdeydi.

Çalan tüm nağmelerde geçmişi doğru kısa bir yolculuğa çıkıyordu.

Bu hazzın sözleri benim için çok anlamlı.

Küçük yaşlarda duyduğum bir melodiydi.



