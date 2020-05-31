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  4. Ezgi Eyüboğlu aşkı Oğulcan Engin ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ezgi Eyüboğlu aşkı Oğulcan Engin ile ilk fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 07:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile aşk pozunu paylaştı. İkili, arkadaşları ve aile dostlarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.

Ezgi Eyüboğlu aşkı Oğulcan Engin ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk fotoğrafını Çeşme tatilinden paylaştı. Oğulcan Engin ise fotoğrafa kalp yorumu bıraktı.

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti;o da fotoğrafı oyuncu Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın çektiğinin belirtilmiş olması. Ezgi Mola, seyahat izniyle Alaçatı'ya gitmişti, böylece gençlerin hep birlikte olduğu da dikkat çekti.

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Oğulcan Engin’in annesi Seda Sayan ve Ezgi Eyüboğlu’nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Hadise, O Ses Türkiye’de aynı jüri koltuğunda yer alıyor.

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