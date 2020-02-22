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Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin aşkından ilk kareler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir mekanda yemek yedi.

Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin aşkından ilk kareler!

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir mekanda baş başa yemek yedi.

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Önce panikleyen, ardından gülümseyen ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Genç çift, yemek sonrası Eyüboğlu’nun Anadolu yakasındaki evine gitti. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
ezgi eyüboğlu, oğulcan engin,

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