Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin aşkından ilk kareler!

Ezgi Ey\u00fcbo\u011flu ve O\u011fulcan Engin, ge\u00e7ti\u011fimiz ak\u015fam Yenik\u00f6y'de bir mekanda ba\u015f ba\u015fa yemek yedi.\n\n\u00d6nce panikleyen, ard\u0131ndan g\u00fcl\u00fcmseyen ikili, sorular\u0131 yan\u0131ts\u0131z b\u0131rakt\u0131. Gen\u00e7 \u00e7ift, yemek sonras\u0131 Ey\u00fcbo\u011flu\u2019nun Anadolu yakas\u0131ndaki evine gitti. (gecce)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bursa'daki cehennemlik! O askerler i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015fHatice Aslan'a s\u00fcrpriz do\u011fum g\u00fcn\u00fc'Adanal\u0131'n\u0131n g\u00fczelinin bu halini unutun! Olay oldu
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