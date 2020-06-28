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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin bin TL'lik şezlonglarda keyif yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu sevgilisiyle tatil keyfi yapıyor. Ünlü çift bin TL'lik şezlonglarda keyif yaptı.

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin bin TL'lik şezlonglarda keyif yaptı

Taze aşıklar Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, rotayı Çeşme'den Bodrum'a çevirdi. Çift, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte, Bodrum'da görüntülendi.

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Çift, fiyatlarıyla gündeme gelen plajlardan birindeydi. Günlüğü bin TL'lik şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkaran aşıklar, neşeli halleriyle dikkat çekti.

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İkilinin sürekli telefonlarıyla meşgul olmaları da gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, bir ara iskeleye gelen kuğuları görünce tebessüm etti.

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Gün boyu iskelede oturan ve bol bol sohbet eden genç aşıklar, daha sonra hesabı isteyerek mekandan ayrıldılar.


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