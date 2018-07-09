Ezgi Mola 2 ayda 10 kilo verdi

Posta'nın haberine göre; diyet, yürüyüş ve sporla iki ayda 10 kilo veren Ezgi Mola'nın şu anki kilosu 59.

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Organize İşler 2' filminde rol alan başarılı oyuncunun diyet yemekleri de özel olarak sete geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkati çeken Mola, mayolu fotoğrafına, "Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" notunu yazmıştı. Mola'nın kasık bölgesindeki iki dövme de dikkatlerden kaçmadı.





