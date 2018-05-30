Ezgi Mola: Ben kendime iyi geliyorum

Son olarak Maide’nin Altın Günü filmiyle izleyiciyle buluşan, Türkiye’de en çok sevilen kadın oyucular arasında gösterilen Ezgi Mola, Elele dergisine kapak oldu, hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamadan satır başları:
İnsanın her hayal ettiği güzelliği, her istediği şeyi yapabileceğine inanıyorum. Bunu kendim için de düşünüyorum. Her yeni işim, dünyanın en iyi işi olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum; asla o günü kurtarmaya çalışmıyorum, o günü kurtarmak istemiyorum.
Bağlarını kolay koparan bir insan değilim. En büyük şansım ailem ve arkadaşlarım, en büyük sınavım da onlar.
Ben kendimi seviyorum. Hiç sevmediğim, çok kavga ettiğim taraflarım da var. Ama özümü çok seviyorum ve bu bana iyi geliyor. Ben kendime iyi geliyorum bence.
-Aldığım şeyin rengini bir kez değil defalarca giyebileceğim şekilde seçerim ki bir galada değil 20 galada giyebileyim.
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