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Ezgi Mola Birkan Sokullu’nun fotoğrafını zorla paylaştı: Bu yakışıklıdan sizi mahrum eder miyim? Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?

11.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Ezgi Mola Birkan Sokullu’nun fotoğrafını zorla paylaştı: Bu yakışıklıdan sizi mahrum eder miyim? Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı’nın iki ünlü oyuncusu Ezgi Mola ve Birkan Sokullu sosyal medyada gündem oldu. Ezgi Mola’nın Birkan Sokullu’nun fotoğrafını zorla paylaşmasının ardından fotoğrafın altına yorum yağdı. Peki, Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin iki ünlü oyuncusu Ezgi Mola ve Birkan Sokullu sosyal medyada yepyeni bir olayla gündeme geldi. Birkan Sokullu’nun fotoğrafını Instagram’da zorla paylaştığını söyleyen Ezgi Mola, oldukça konuşuldu.

ezgi mola birkan sokullu

“BU YAKIŞIKLIDAN SİZİ MAHRUM EDER MİYİM?”

Birkan Sokullu’nun hesabından fotoğraf paylaştığı sırada kendi Instagram hesabından story çeken Ezgi Mola, “Zorla post koyduruyorum arkadaşıma, zorla. Bu yakışıklıdan sizi mahrum eder miyim ben.” dedi. Videoda Birkan Sokullu’nun da güldüğü görüldü.

birkan sokullu ezgi mola

Birkan Sokullu’nun hesabından paylaşılan fotoğrafa ünlü oyuncunun hayranından çok sayıda yorum gelirken bazı ünlü isimlerden de paylaşıma yorum yaptı. Ezgi Mola da bu fotoğrafın altına “Ne hoş foto Birkaaan” yorumunu ekledi. Sokullu’nun hesabından paylaşılan fotoğrafa yaklaşık 180 bin beğeni geldi.

ezgi mola

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983 İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola, henüz lise yıllarındayken oyunculuk merakı nedeniyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katıldı. Liseden sonra burada dört yıl eğitim alan Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak bitirdi. İlk oyunculuk deneyimini ise Karate Can adlı televizyon dizisinde kazandı. 2005 yılında BKM Mutfak’a katılan Mola, Hırsız Polis dizisiyle de büyük bir çıkış yakaladı. 2006 yılındaki Hayatımın Kadınısın filmindeki performansıyla büyük bir beğeni kazanan ünlü oyuncu, 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü aldı.

ezgi mola

Çok sayıda reklam filminde rol alan ünlü isim, Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile beraber rol aldı. Ünlü isim rol aldığı yapımlar arasında; Organize İşler Sazan Sarmalı, Maide’nin Altın Günü, Kocan Kadar Konuş, Patron Mutlu Son İstiyor, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Celal ile Ceren, Dedemin İnsanları, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Veda, Organize İşler, Masumlar Apartmanı, Jet Sosyete, Yalan Dünya, Bir Ömür Yetmez, Canım Ailem, Sınıf, Sultan Makamı, Unutma Beni ve Alice Müzikali yer alıyor.

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