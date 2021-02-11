Ezgi Mola Birkan Sokullu’nun fotoğrafını zorla paylaştı: Bu yakışıklıdan sizi mahrum eder miyim? Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin iki ünlü oyuncusu Ezgi Mola ve Birkan Sokullu sosyal medyada yepyeni bir olayla gündeme geldi. Birkan Sokullu’nun fotoğrafını Instagram’da zorla paylaştığını söyleyen Ezgi Mola, oldukça konuşuldu.

“BU YAKIŞIKLIDAN SİZİ MAHRUM EDER MİYİM?”

Birkan Sokullu’nun hesabından fotoğraf paylaştığı sırada kendi Instagram hesabından story çeken Ezgi Mola, “Zorla post koyduruyorum arkadaşıma, zorla. Bu yakışıklıdan sizi mahrum eder miyim ben.” dedi. Videoda Birkan Sokullu’nun da güldüğü görüldü.

Birkan Sokullu’nun hesabından paylaşılan fotoğrafa ünlü oyuncunun hayranından çok sayıda yorum gelirken bazı ünlü isimlerden de paylaşıma yorum yaptı. Ezgi Mola da bu fotoğrafın altına “Ne hoş foto Birkaaan” yorumunu ekledi. Sokullu’nun hesabından paylaşılan fotoğrafa yaklaşık 180 bin beğeni geldi.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983 İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola, henüz lise yıllarındayken oyunculuk merakı nedeniyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katıldı. Liseden sonra burada dört yıl eğitim alan Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak bitirdi. İlk oyunculuk deneyimini ise Karate Can adlı televizyon dizisinde kazandı. 2005 yılında BKM Mutfak’a katılan Mola, Hırsız Polis dizisiyle de büyük bir çıkış yakaladı. 2006 yılındaki Hayatımın Kadınısın filmindeki performansıyla büyük bir beğeni kazanan ünlü oyuncu, 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü aldı.