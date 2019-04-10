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Ezgi Mola'dan Ankara'daki köpek katliamına çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Ezgi Mola, Ankara’da köpeklerin zehirlenerek katledilmesine sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Mola, "Bunu yapan yaşamayı hak etmiyor, sülalesiyle birlikte yok olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Yeni Mahalle'ye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Bölgede farklı noktalarda, 13 köpeğin cansız bedeni bulunurken, yaklaşık yedi köpeğin kaybolduğu ve altı köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

"SÜLALESİYLE BİRLİKTE YOK OLSUN"

Ezgi Mola, Ankara'daki köpek katliamına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Mola, "Bunu yapan yaşamayı hak etmiyor, sülalesiyle birlikte yok olsun. Varlığını bile hissetmek istemiyorum bu dünyada!" ifadelerini kullandı.


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Ezgi Mola köpek katliamı Ankara sosyal medya

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