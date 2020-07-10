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Ezgi Mola'dan evlilik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile ilgili evlilik sorusuna, "Evlilik falan yok. O nereden çıktı? Sizler uyduruyorsunuz" yanıtını verdi.

Ezgi Mola'dan evlilik açıklaması

Oyuncu Ezgi Mola, Çeşme’de tatil yaptığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile dün akşam restorana gelerek, yemek yedi.

Mekana önden Aksakallı, peşinden ise Mola girdi. Bu sırada basın mensuplarının evlilikle ilgili soru sorduğu Ezgi Mola, “Evlilik falan yok. O nereden çıktı? Sizler uyduruyorsunuz” dedi.

Sevgilisinin mekanında işletmeyle ilgili bir işe karışmadığını da söyleyen Mola, “Ben sadece mekanda müşteri gibi takılıyorum” diye konuştu.

Ezgi Mola, mekana gelirken gördüğü çocuğu da sevdi.

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