Ezgi Mola'dan Mustafa Aksakallı'ya: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Bir süredir oyuncu Ezgi Mola ile aşk yaşayan işletmeci Mustafa Aksakallı, 37 yaşına bastı. Mola, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğdun. Şansın hep açık olsun. Hep gül, hep öpücüklere boğ beni. Hep mutfakta harikalar yarat. Hep aşkta kazan, kumardan uzak dur" notunu düştü.

Ezgi Mola'nın paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



