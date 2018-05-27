Ezgi Mola'dan Serenay Sarıkaya'ya: Sinirimizi bozma

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla beğeni toplayan başarılı oyuncu Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya'nın Instagram'da paylaştığı fotoğrafa ve yoruma dikkat çeken bir mesaj yazdı.

Serenay Sarıkaya'nın "Güzel düşün, güzel ye, umudunu kaybetme, doya doya YAŞA, korkma, deneyimle, mutlu ol, SEV, anlayışlı ol, iyi bir insan ol, ahlaklı ol, ışılda, mucizelere inan...." notuyla paylaştığı fotoğrafa Ezgi Mola'dan cevap geldi.

Mola, "Bir de sinirimizi bozma di mi Serenay'cım" yazdı.

Hem Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı hem de Ezgi Mola'nın yorumu takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

