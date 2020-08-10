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Ezgi Mola evlilik haberiyle ilgili ilk kez konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarının gündüz kuşağını hareketlendirecek “Demet ve Alişan İle Sabah Sabah” programını 10 Ağustos Pazartesi günü başladı. Programın ilk konuğu İrem Derici olurken Demet Akalın’ın Ezgi Mola röportajı dikkatleri çekti. Demet Akalın’a itiraflarda bulunan Ezgi Mola ilk kez bu kadar açık konuştu.

Ezgi Mola evlilik haberiyle ilgili ilk kez konuştu!

İşletmeci sevgilisiyle evlenecekleri konuşulan güzel oyuncu Ezgi Mola, Demet Akalın’ın sorularını yanıtlamak için yeni mekanında popçuyu ağırladı. Alaçatı’da işletmeci sevgilisi Murat Aksakallı ile yeni bir mekan açan güzel oyuncu aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

YALNIZCA NİKAH YAPACAKLAR

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Alice Müzakali’ne ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Mola, magazin kulislerinde konuşulan evlilik haberlerine açıklık getirdi. Dizi ve filmlerde yüzlerce kez gelinlik giydiğini söyleyen Ezgi Mola artık gerçek hayatında gelinlik giymeye hazırlanıyor. Düğün için yer baktıkları iddia edilen Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme düşünceleri olduğunu ancak henüz yer kararlaştırma aşamasını geçmediklerini söyledi. Bu sene içerisinde evlenme planları olan çift kendi arasında pandemi süreci nedeniyle yalnızca nikah yapmayı konuşuyor. Düğünü ileri bir tarihe erteleyen ikiliden güzel oyuncu mutlu olduklarını eklemeyi ihmal ihmal etmedi.

‘GUPSE’YE BAYILIYORUM’

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Kadın komedyenler arasında sayılan Ezgi Mola ve Gupse Özay arasında gerginlik olduğuna dair iddialara başarılı oyuncu cevap verdi. Gupse Özay’ı çok başarılı bulduğunu söyleyen Mola, Eltilerin Savaşı filmine övgü dolu sözler söyledi. Mola, “Pandemi süreci girmeseydi ben Eltilerin Savaşı filminin 5 milyon gişe ulaşabileceğini düşünüyordum” dedi.

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