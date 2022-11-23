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Ezgi Mola'nın başrol oynayacağı diziye dev transfer

23.11.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Erşan Kuneri dizisinde başarılı bir performans gösteren Ezgi Mola, Ayten isimli dizide başrol oynayacak. Mola'nın dizisine dev bir isim transfer edildi.

Ezgi Mola'nın başrol oynayacağı diziye dev transfer

Ezgi Mola son olarak “Masumlar Apartmanı” dizisinde dram konusundaki, Erşan Kuneri’yle de komedideki ustalığını gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncu şimdi Tims&B’nin Ayten adlı dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Umur Turagay’ın yöneteceği diziyi Ethem Özışık yazıyor.

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CİNAYET POLİSİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak Saadet Işıl Aksoy katıldı. Şahmaran’ın ikinci sezonunda sürpriz bir role hayat veren Aksoy, “Ayten”de cinayet masası polisi Demet’e hayat verecek. Rolün güzel oyuncu için ayrı bir önemi var. Çünkü Saadet Işıl Aksoy’un hem annesi, hem babasının polis olması…

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Ezgi Mola

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