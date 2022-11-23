Ezgi Mola'nın başrol oynayacağı diziye dev transfer

Ezgi Mola son olarak “Masumlar Apartmanı” dizisinde dram konusundaki, Erşan Kuneri’yle de komedideki ustalığını gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncu şimdi Tims&B’nin Ayten adlı dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Umur Turagay’ın yöneteceği diziyi Ethem Özışık yazıyor.

CİNAYET POLİSİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak Saadet Işıl Aksoy katıldı. Şahmaran’ın ikinci sezonunda sürpriz bir role hayat veren Aksoy, “Ayten”de cinayet masası polisi Demet’e hayat verecek. Rolün güzel oyuncu için ayrı bir önemi var. Çünkü Saadet Işıl Aksoy’un hem annesi, hem babasının polis olması…

