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  4. Ezgi Mola, sahte hesaptan kendini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı: Ezgi abla harikasın

Ezgi Mola, sahte hesaptan kendini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı: Ezgi abla harikasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 22:20 | Son Güncelleme

Ezgi Mola, dün kendi fotoğrafına “can kadın” diye yorum yapan Gülben Ergen’i ti'ye aldı. Ezgi Mola paylaştığı fotoğrafa, "Canım Ezgimmm, güzel kalp, melek insan.” ve "Ezgi abla harikasın" gibi yorumlar yaptı. Mola'nın esprili paylaşımına Gülben Ergen de yorum yaptı.

Ezgi Mola, sahte hesaptan kendini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı: Ezgi abla harikasın

Gülben Ergen, paylaşımına yaptığı yorumla sosyal medyanın diline düştü. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Ergen, mavi mayo ve pareolu bu pozunu "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
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Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına "Can kadın" yorumunu yapınca alay konusu oldu.
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GÜLBEN ERGEN DE YORUM YAPTI!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da Instagram hesabından tatilde çekilmiş bir plaj pozunu paylaştı. Ezgi Mola, Gülben Ergen'i ti'ye alarak kendi paylaşımına çok sayıda övücü yorum yaptı. Mola esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Gülben Ergen'in da Mola'nın paylaşımına "Can kadın" yorumunu yapması da dikkatleri çekti.

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