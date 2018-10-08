Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın son videosu olay oldu! 'Küstük evet...'

Yakın arkadaş olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli videolarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncular bu defa Coşkun Sabah'ın unutulmaz eseri Anılar şarkısının Muazzez Abacı yorumu eşliğinde bir klip çekti.

Eski Türk fimlerini aratmayan video takipçilerini güldürdü. Ezgi Mola'nın Instagram hesabından paylaştığı video iki saat içinde 500 binden fazla görüntülendi. Ezgi Mola paylaşımına, 'Küstük evet,çok yoruldum çünkü! Her defasında tabaktaki son lokmayı löpletme hırsından çok YO RUL DUM! Bye @enisarikan' notunu yazdı.



