Ezgi Mola ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler 2 pozu

Kadrosunda birçok yıldız ismi bulunduran Yılmaz Erdoğan'ın son filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı yeni sezonun en merakla beklenen yapımlarından birisi oldu. Çekimleri süren yeni filmin setinden başrol oyuncuları Ezgi Mola ile Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı.

ORGANİZE İŞLER 2 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Filmin setinden çeşitli kareler yayınlanırken nerede çekildiği de merak ediliyor. Serinin ikinci filmi Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde çekiliyor.

Filmin 4 Ocak 2019'da vizyona girmesi bekleniyor. Organize İşler 2 filminde, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Evgar, Ezgi Mola, Bensu Soral, Okan Çabalar, Ersin Korkut, Rıza Kocaoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Ali Keçeli, Güven Kıraç rol alıyor.

