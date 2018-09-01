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Ezgi Mola ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler 2 pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 02:07 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, ünlü oyuncuları buluşturdu. Ezgi Mola ve Kıvanç Tatlıtuğ'un film setinden karesi sosyal medyada paylaşıldı.

Ezgi Mola ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler 2 pozu

Kadrosunda birçok yıldız ismi bulunduran Yılmaz Erdoğan'ın son filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı yeni sezonun en merakla beklenen yapımlarından birisi oldu. Çekimleri süren yeni filmin setinden başrol oyuncuları Ezgi Mola ile Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı.

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ORGANİZE İŞLER 2 NEREDE ÇEKİLİYOR?
Filmin setinden çeşitli kareler yayınlanırken nerede çekildiği de merak ediliyor. Serinin ikinci filmi Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde çekiliyor.

Filmin 4 Ocak 2019'da vizyona girmesi bekleniyor. Organize İşler 2 filminde, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Evgar, Ezgi Mola, Bensu Soral, Okan Çabalar, Ersin Korkut, Rıza Kocaoğlu
Ahmet Mümtaz Taylan, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Ali Keçeli, Güven Kıraç rol alıyor.

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