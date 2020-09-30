Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’dan Masumlar Apartmanı göndermesi!

TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi reyting listelerini alt üst ediyor. Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeyenp Abdullah’ın paylaştığı dizinin son bölümünün yankıları hala sürüyor. Birçok kişiyi ekrana kilitlemeyi başaran Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola’nın işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı da etkisi altına aldı.

Yaz tatilini Çeşme’de yeni açtıkları işletmelerinde geçiren çift İstanbul’a döndükten sonra güzel oyuncu Ezgi Mola dizinin çekimlerine başladı. Masumlar Apartmanı dizisindeki oyunculuk performansıyla göz dolduran Ezgi Mola, travmalarının etkisiyle temizlik takıntısı olan Safiye karakterine hayat veriyor. Çekimlerin sonrasında Ezgi Mola’nın rolünün etkisinden çıkamadığını sevgilisi Mustafa Aksakallı esprili bir paylaşımla gösterdi. Gece yarısında mutfakta temizlik yapan sevgilisini çeken Mustafa Aksakallı mutfak tezgahına dikkat çekerek, “Hala ıslak farkındasınız değil mi?” notunu ekledi.

‘ELEKTRİK SÜPÜRGESİYLE HAZIRLANIYOR’

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola, Safiye karakterine hazırlanma sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Elektrik süpürgesiyle evini temizlediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Mola, “Rolüme hazırlanıyorumdur” diyerek takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

