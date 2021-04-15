Ezgi Mola: Vegan besleniyorum! Bu bir mucizedir

Yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilerleyen Ezgi Mola, beslenme şeklini değiştirdi.

Instagram hesabından artık vegan olduğunu açıklayan Mola, hayatındaki değişimlerden söz etmeyi de ihmal etmedi.

6 gündür vegan beslendiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı. O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum. Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum" dedi.

