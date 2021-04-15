MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Mola: Vegan besleniyorum! Bu bir mucizedir

Ezgi Mola: Vegan besleniyorum! Bu bir mucizedir

15.04.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, artık vegan beslenmeye başladığını duyurdu. Mola, konuyla ilgili, "Bu bir mucizedir" dedi.

Ezgi Mola: Vegan besleniyorum! Bu bir mucizedir

Yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilerleyen Ezgi Mola, beslenme şeklini değiştirdi.

Instagram hesabından artık vegan olduğunu açıklayan Mola, hayatındaki değişimlerden söz etmeyi de ihmal etmedi.

3040894_72ed01a905f426bbf283863d3d9c6f67_640x640

6 gündür vegan beslendiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı. O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum. Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Ne giyse olay oluyor! Pahalı seçimler...Ne giyse olay oluyor! Pahalı seçimler...
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
size kolay anam öyle besmenmek.

En Çok Okunan Haberler

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Herkesin başına gelebilir! Eline yüzüne sürdü, hastanelik oldu

Herkesin başına gelebilir! Eline yüzüne sürdü, hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi! Kırmızı Oda kadrosunda

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi! Kırmızı Oda kadrosunda

Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.