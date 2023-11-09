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Ezgi Mola'yı tacizleriyle yıldırmıştı! Üç suçtan toplam 1 yıl 5 gün hapis cezası aldı

09.11.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Bir reklam afişinde birlikte fotoğraflarının bulunduğu oyuncu Ezgi Mola'yı ısrarla takip ederek tehditte bulunduğu ve sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Kemal K. toplam 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı ısrarla takip ederek tehditte bulunduğu ve sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Kemal K. 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve taraf avukatları katıldı.

Ezgi Mola'nın avukatı tarafından sanığın Mola'yı ısrarla takip ettiğine ilişkin bir AVM'nin güvenlik görüntüsünü mahkemeye sundu. Duruşma salonunda izlenen görüntüde sanığın Ezgi Mola'yı takip ettiği ve bunu farkeden Mola'nın durmasının ardından el işaretleri yaparak birşeyler söylediği, Mola'nın bir an önce oradan uzaklaştığının görüldüğü tutanağa geçti.

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Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın 2015 yılında bir reklam filmi çekiminde yer aldığı sırada Ezgi Mola'yı tanıyıp araştırmaya başladığı, Aralık 2020 ylında Ezgi Mola'nın arkasından yürüyen sanığı fark etmesi üzerine sanığın "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım. İşimi yapmama engel oluyorsun, seni çok kötü yapacağım haberin olsun" diyerek tehditte bulunduğu ve bu eylemin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Sanığın daha sonra da sosyal medyada mesajlar göndererek suç işlemeye devam ettiği kaydedildi.

Sanığın "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum, bir tanesin sen. Hatalıysam özür diliyorum. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. Artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Çok özledim seni" şeklindeki mesajlarla cinsel tacizde bulunduğu ve değişik zaman aralıklarında ısrarlı bir şekilde gönderdiği mesajlarla "Kişinin huzur ve sükununu bozduğu" gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

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"AMACIM TANIŞMAKTI"

Sanık Kemal K. "Art niyet yoktur. Bu olay 2019 Aralık ayında meydana geldi ancak yargılamada 2020 diye söylendi. Bunu kabul etmiyorum. Bu olayın üzerinden uzun zaman geçti. Uzun zaman geçtikten sonra hakkımda şikayetçi olunması doğru değildir. Benim amacım şikayetçiyle tanışmaktı. Yanına gitmem hataydı" diyerek beraatini talep etti.

ÜÇ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanığın "Cinsel taciz" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. "Kişinin huzur ve sükununu bozmak" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis, "Tehdit" suçundan ise 5 ay hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tüm suçlardan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. Ezgi Mola'nın avukatı Halit Yaman Şenocak, sanığın daha önce de Mola'yı tehdit ettiği gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını talep etti. Ancak hakim, bu karara daha sonra itiraz etmesini söyledi.

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Ezgi Mola Oyuncu
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