Ezhel'in eski sevgilisi Tina'dan bomba iddia! 'Aldatıldım'

Malili şarkıcı Tina ve Nijeryalı Kingsta, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Ezhel’in sevgilisi Tina, rapçi hakkında şaşırtan iddialarda bulundu.

Tina, Ezhel’in kendisine evlenme teklifi ettiğini, evlilik hazırlıkları sırasında aldatıldığını öğrenerek ilişkiyi bitirdiğini iddia etti. Haber Global'in haberine göre; Tina ve Ezhel'in ilişkisi aldatma yüzünden bitti.

Ezhel bu iddialar ile ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı. Ünlü rapçi son olarak Abiba Bakayoko ile birlikteydi. Ezhel'in kalbini kaptırdığı güzel Abiba Bakayoko, Almanya Berlin doğumlu. 26 yaşındaki Bakayoko, ülkesinde fotomodellik yapıyor, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Malili Tina ise Ankara’da yaşıyor ve geçtiğimiz haftalarda Konum At adlı bir şarkı yayınladı.

