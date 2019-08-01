Ezhel'in yüzüne yaptırdığı dövme olay oldu

Rap müziğin sevilen isimlerinden Ezhel, Suadiye'de objektiflere takıldı.

Yüzüne ‘Ah Yalan Dünya' dövmesi yaptırdığı dikkat çeken Ezhel, Neşet Ertaş hayranı olduğu için bu dövmeyi tercih ettiğini açıkladı.

NORM ENDER AÇIKLAMASI

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Ezhel ayrıca son çıkardığı şarkısıyla Norm Ender'e göndermede bulunmadığını anlatıp şöyle konuştu: “Göndermede bulunmadım şöyle ben şarkımı mayıs ayında yaptım Almanya'da. İnsanlar hep bana ‘Salam sosis falan' diyorlardı, ben de o şarkıyı yaptım sanki bana denecek şeyleri önceden görmüşüm gibi. Birisi bana bir şey derse cevap vermem ‘Sen bana şarkı yaptın. Al bu da sana' demem. Bana şarkı yapacağını bir şey söyleyeceğini bilmiyordum bile...”

