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Ezhel neden Türkiye'ye gelmiyor? Alman vatandaşlığı mı aldı?

06.10.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Ezhel neden Türkiye'ye gelmiyor? Alman vatandaşlığı mı aldı?

Yaklaşık bir yıldır Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel'in, Alman vatandaşlığı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ezhel'in menajeri Rıza Okçu, bu iddiaya cevap verdi.

Yaklaşık 1 yıldır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan 'Ezhel' ismiyle tanınan Rapçi Sercan İpekçioğlu'nun neden Türkiye'ye gelmediği merak konusu olmuştu. Snob Magazin'in özel haberine göre; kimi çevreler Ezhel'in Alman vatandaşlığı aldığını öne sürüp, tutuklanma korkusuyla Türkiye'ye gelmediğini iddia ediyordu.

Ezhel'in menajeri Rıza Okçu bütün bu iddialara cevap verdi.

Rıza Okçu, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Burada yeni albümü üzerine çalışıyor. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" diyerek ortaya atılan o iddiaları yalanlamış oldu.

Ezhel, geçtiğimiz yıl “Uyuşturucu kullanma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Ezhel'in cezası sabıkasız olması nedeniyle 5 yıl süreyle ertelenmişti. Duruşma sonrası açıklama yapan Ezhel, çok sayıda hakim karşısına çıktığını belirterek, “Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Adalete güveniyorum. Yıprandık biraz. Zor işleyen bir süreç oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

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