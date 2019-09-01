F.Bahçe'de saç baş yolduran Slimani, Fransa'yı sallıyor

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla saç baş yolduran Islam Slimani, Monaco'da gollerine devam ediyor.
Ligue 1'in 4. haftasında Monaco, Strasbourg'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 sona ererken Monaco'nun 2 golü de Slimani'den geldi.
Monaco formasıyla geçtiğimiz hafta ilk maçına çıkan Slimani, 2 haftada 3 gol atmayı başardı. Bu sonuçla Strasbourg 3, Monaco ise 2 puana yükseldi.
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