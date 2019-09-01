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F.Bahçe'de saç baş yolduran Slimani, Fransa'yı sallıyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.09.2019 22:22 | Son Güncelleme

Ligue 1'in 4. haftasında Monaco, Strasbourg'la 2-2 berabere kaldı. Monaco'nun gollerini Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani kaydetti. Slimani, Monaco formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol kaydetti.

F.Bahçe'de saç baş yolduran Slimani, Fransa'yı sallıyor

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla saç baş yolduran Islam Slimani, Monaco'da gollerine devam ediyor.

Ligue 1'in 4. haftasında Monaco, Strasbourg'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 sona ererken Monaco'nun 2 golü de Slimani'den geldi.

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Monaco formasıyla geçtiğimiz hafta ilk maçına çıkan Slimani, 2 haftada 3 gol atmayı başardı. Bu sonuçla Strasbourg 3, Monaco ise 2 puana yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Islam Slimani Fenerbahçe Monaco

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