F ile başlayan kaç tane şehir sayabilirsiniz? İşte F harfi ile başlayan şehirler!

Şehir isimleri isim-şehir-hayvan oyunun belki de en zor kategorisidir. Genel kültür biraz da coğrafya bilgisiyle halledebilecek olan bu kategori bazı durumlarla oyunun tutkunlarını bile kilitleyebilmektedir. Özellikle bazı harflerde şehir bulmak kolay değildir ki bunlardan bir tanesi de “F” harfidir.
Sizleri ilkokul çağlarınıza geri götürüyoruz. Türkiye’nin en eski ve en çok bilinen oyunları arasında isim-şehir-hayvan yer alır. Oyun küçük bir bilgi yarışması formatında ilerler ve oyunculardan biri alfabeyi içinden saymaya başlar. Diğer oyuncuların “dur” demesiyle birlikte oyuna konu olan harf seçilir. Belirlenen harfle ile başlayan isim, şehir, hayvan, bitki ve ünlü kategorileri sırası ile doldurulur. Basit bir mantıkla ilerleyen oyun bazı harflerde oldukça zorlayıcı olabilir ki bunlar biri de “F” harfidir. F ile başlayan şehir akla ilk başta ne yazık ki gelmez. Bu yüzden F harfi ile başlayan şehir isimleri listesini sizler için hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz.
Listemizde oldukça ilginç şehir isimleri yer alıyor. Peki F ile şehir Türkiye sınırları içerisinde bulunuyor mu? Bu soruya vereceğimiz cevap olumsuz olacak. Aklınıza “Fatsa” geldiğini biliyoruz. Ancak Fatsa, Ordu iline bağlı bir ilçededir. Bu nedenle şehir kategorisine yazmanız durumunda puan alma ihtimaliniz oldukça düşüktür.
Bu F harfi ile başlayan seçenekler kabul edilmeyebilir:
Anne ve babalarınızın zamanından beri oynanan bu oyun internetin olmadığı dönemde F harfi büyük tartışmalara yol açıyordu. Kimileri oyunu kolaylaştırmak adına ilçe ve ülke isimlerini bu kategori için kabul ediliyordu. Bilgisine güvenenler ise kesinlikle şehir olması konusunda kırmızı çizgisini çekiyordu. Kırmızı çizgileri alt üst eden yukarıda listelediğimiz şehirlere itiraz edecek biri olursa aşağıda sizler için derlediğimiz kısa bilgilerle cevabını verebilirsiniz.
Fada N’gourma: Afrika kıtasında bulunan Burkina Faso’nun başkentidir. Şehrin doğu kesiminde yer alır ve şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 155 kilometredir.
Fajardo: Atlantik Okyanusu’nun kuzeye bakan adasında bulunan şehir Porto Riko ülkesinde bulunmaktadır.
Floransa: İtalya’nın San Marino’nun batısında bulunan bir şehirdir. Kuzey İtalya’daki Toskana Bölgesi’nin başkentidir. Hatta kendi ismini taşıyan ilk şehir merkezi olarak tarihe geçmiştir. Kısa bir dönem İtalya Krallığı’na başkentlik yapmıştır. Geçmişten günümüze Avrupa’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Frankfurt: Almanya'da yer alan bir şehirdir. Main Nehri kıyısına kurulan bu şehir Hessen eyaletine bağlıdır. Aynı zamanda Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın en büyük beşinci şehridir.
Faisalabad: Eski adıyla Lyallpur olarak bilinen şehir, Pakistan'ın en kalabalık üçüncü kentidir. Tarihsel olarak büyük bir öneme sahip olan kent, planlanan ilk şehirlerden biridir ve zaman içerisinde kozmopolit bir imaja bürünmüştür.
Faizabad: Hindistan'nın Uttar Pradesh eyaletine bağlı olan bir şehirdir. Hinduizm'in tanrılarından biri olarak görülen Rama'nın doğum yeri olduğuna inanılan ve Hinduizm için 7 kutsal yerden biri olan Ayodihya şehrine 5 kilometre uzaklıktadır.
Hazır F ile başlayan şehirleri öğrenmişken F ile başlayan hayvan isimlerini hatırlamaya ne dersiniz? İlk başta bilindik hayvanların adı aklına gelenler için listeyi genişlettik. İşte F harfi ile başlayan hayvan isimleri...
Hayvanlar alemine hızlı bir giriş yaptıktan sonra şimdi soluğu bitkiler camiasında alıyoruz. Bu kısımda beklentinizi yükseltmek istemeyiz ama F ile başlayan bitki isimleri oldukça azdır. Bu nedenle her ihtimale karşı sebze ve meyvelerde de destek almayı tercih ettik.
Listemize ise eşya kategorisiyle getiriyoruz. F ile başlayan eşya isimlerini bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız hiç endişelenmeyin biz buradayız.
İsim-şehir-hayvan oyununun son versiyonlarında bir de ünlü isimlere rastladık. Hayvam, bitki ve eşya kategorilerinde derinlenmesine araştırma yapmışken yeni nesil oyuncular için ünlü isimleri de es geçmedik. İşte F harfiyle başlayan ünlü isimler...
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