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F ile başlayan kaç tane şehir sayabilirsiniz? İşte F harfi ile başlayan şehirler!

Seray Üstün Seray Üstün 25.12.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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F ile başlayan kaç tane şehir sayabilirsiniz? İşte F harfi ile başlayan şehirler!

“Oyunu oynamayı seviyorum ama F harfi ile şehir bulamıyorum” diyenlerin yardımına koşuyoruz. Sizler için F harfi ile başlayan şehirleri listeledik ve haklarında kısa bilgilere yer verdik.

Şehir isimleri isim-şehir-hayvan oyunun belki de en zor kategorisidir. Genel kültür biraz da coğrafya bilgisiyle halledebilecek olan bu kategori bazı durumlarla oyunun tutkunlarını bile kilitleyebilmektedir. Özellikle bazı harflerde şehir bulmak kolay değildir ki bunlardan bir tanesi de “F” harfidir.

Sizleri ilkokul çağlarınıza geri götürüyoruz. Türkiye’nin en eski ve en çok bilinen oyunları arasında isim-şehir-hayvan yer alır. Oyun küçük bir bilgi yarışması formatında ilerler ve oyunculardan biri alfabeyi içinden saymaya başlar. Diğer oyuncuların “dur” demesiyle birlikte oyuna konu olan harf seçilir. Belirlenen harfle ile başlayan isim, şehir, hayvan, bitki ve ünlü kategorileri sırası ile doldurulur. Basit bir mantıkla ilerleyen oyun bazı harflerde oldukça zorlayıcı olabilir ki bunlar biri de “F” harfidir. F ile başlayan şehir akla ilk başta ne yazık ki gelmez. Bu yüzden F harfi ile başlayan şehir isimleri listesini sizler için hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz.

F İLE ŞEHİR İSİMLERİ

  • Fada N’gourma
  • Fair Isle
  • Fairbanks
  • Fairmont Hot Springs
  • Fairview
  • Faisalabad
  • Faizabad
  • Fajardo
  • Fakenham
  • Fakfak-Papua
  • Falalop Island
  • Falher
  • Fallon
  • Falls Bay
  • Falls Creek
  • False Island
  • False Pass
  • Fane Mission
  • Farah
  • FareFrench
  • Fargo
  • Faribault
  • Farnborough
  • Faro
  • Farsund
  • Fasa
  • Fatima Mission
  • Fayetteville
  • Feijo
  • Fergana
  • Firenze
  • Finke
  • Flen
  • Floransa
  • Foshan
  • Franklin
  • Frankfurt

Listemizde oldukça ilginç şehir isimleri yer alıyor. Peki F ile şehir Türkiye sınırları içerisinde bulunuyor mu? Bu soruya vereceğimiz cevap olumsuz olacak. Aklınıza “Fatsa” geldiğini biliyoruz. Ancak Fatsa, Ordu iline bağlı bir ilçededir. Bu nedenle şehir kategorisine yazmanız durumunda puan alma ihtimaliniz oldukça düşüktür.

Bu F harfi ile başlayan seçenekler kabul edilmeyebilir:

  • Fatsa
  • Feke
  • Finike
  • Fatih
  • Foça
  • Felahiye
  • Ferizli
  • Finike
  • Fethiye
  • Fındıklı
  • Fiji
  • Fas
  • Fransa
  • Fildişi Sahili
  • Filistin
  • Finlandiya

Anne ve babalarınızın zamanından beri oynanan bu oyun internetin olmadığı dönemde F harfi büyük tartışmalara yol açıyordu. Kimileri oyunu kolaylaştırmak adına ilçe ve ülke isimlerini bu kategori için kabul ediliyordu. Bilgisine güvenenler ise kesinlikle şehir olması konusunda kırmızı çizgisini çekiyordu. Kırmızı çizgileri alt üst eden yukarıda listelediğimiz şehirlere itiraz edecek biri olursa aşağıda sizler için derlediğimiz kısa bilgilerle cevabını verebilirsiniz.

Fada N’gourma: Afrika kıtasında bulunan Burkina Faso’nun başkentidir. Şehrin doğu kesiminde yer alır ve şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 155 kilometredir.

Fada N’gourma

Fajardo: Atlantik Okyanusu’nun kuzeye bakan adasında bulunan şehir Porto Riko ülkesinde bulunmaktadır.

Floransa: İtalya’nın San Marino’nun batısında bulunan bir şehirdir. Kuzey İtalya’daki Toskana Bölgesi’nin başkentidir. Hatta kendi ismini taşıyan ilk şehir merkezi olarak tarihe geçmiştir. Kısa bir dönem İtalya Krallığı’na başkentlik yapmıştır. Geçmişten günümüze Avrupa’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Frankfurt: Almanya'da yer alan bir şehirdir. Main Nehri kıyısına kurulan bu şehir Hessen eyaletine bağlıdır. Aynı zamanda Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın en büyük beşinci şehridir.

Frankfurt

Faisalabad: Eski adıyla Lyallpur olarak bilinen şehir, Pakistan'ın en kalabalık üçüncü kentidir. Tarihsel olarak büyük bir öneme sahip olan kent, planlanan ilk şehirlerden biridir ve zaman içerisinde kozmopolit bir imaja bürünmüştür.

Faisalabad

Faizabad: Hindistan'nın Uttar Pradesh eyaletine bağlı olan bir şehirdir. Hinduizm'in tanrılarından biri olarak görülen Rama'nın doğum yeri olduğuna inanılan ve Hinduizm için 7 kutsal yerden biri olan Ayodihya şehrine 5 kilometre uzaklıktadır.

F HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ

Hazır F ile başlayan şehirleri öğrenmişken F ile başlayan hayvan isimlerini hatırlamaya ne dersiniz? İlk başta bilindik hayvanların adı aklına gelenler için listeyi genişlettik. İşte F harfi ile başlayan hayvan isimleri...

  • Fare
  • Fare kuşu
  • Fener balığı
  • Fil
  • Fiyu
  • Flamingo
  • Fossa
  • Fok
  • Franklin martısı
  • Fregat kuşugiller
  • Fulya balığı
  • Fırtına kuşu
  • Fahaka
  • Falorop
  • Fener sineği
  • Fındık faresi
  • Fırça ayaklı kelebek
  • Fırça kuyruklu keseli fare
  • Filepitta
  • Fragat kuşu
  • Fiordland pengueni
  • Fındık kurdu
  • Firavun faresi

F İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ

Hayvanlar alemine hızlı bir giriş yaptıktan sonra şimdi soluğu bitkiler camiasında alıyoruz. Bu kısımda beklentinizi yükseltmek istemeyiz ama F ile başlayan bitki isimleri oldukça azdır. Bu nedenle her ihtimale karşı sebze ve meyvelerde de destek almayı tercih ettik.

  • Fasulye
  • Fesleğen
  • Fıstık
  • Fındık
  • Frenk inciri
  • Frenk üzümü
  • Feijoa meyvesi
  • Frambuaz
  • Fırça çalısı
  • Filbahri
  • Flamingo çiçeği
  • Frezya çiçeği
  • Ful çiçeği
  • Fulya
  • Funda

F İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ

Listemize ise eşya kategorisiyle getiriyoruz. F ile başlayan eşya isimlerini bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız hiç endişelenmeyin biz buradayız.

  • Fak
  • Faks
  • Falaka
  • Falçata
  • Fanila
  • Fanus
  • Faraş
  • Fare kapanı
  • Fayton
  • Fener
  • Fermuar
  • Feribot
  • Fes
  • Fıçı
  • Fırıldak
  • Fırça
  • Fırın
  • Filika
  • Fıskiye
  • Fincan
  • Fiskos
  • Firkete
  • Fistan
  • Fiş
  • Fitil
  • Flama
  • Flüt
  • Fondoten
  • Fotoğraf makinesi
  • Fotokopi makinesi
  • Fritöz
  • Frizbi
  • Fular
  • Futbol topu
  • Füze
  • File
  • Fişek
  • Floresan lamba
  • Façuna
  • Fagot
  • Fan
  • Far
  • Faz kalemi
  • Fırdöndü
  • Filtre
  • Fotometre
  • Frak
  • Fren
  • Freze
  • Fötr şapka

F HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLER

İsim-şehir-hayvan oyununun son versiyonlarında bir de ünlü isimlere rastladık. Hayvam, bitki ve eşya kategorilerinde derinlenmesine araştırma yapmışken yeni nesil oyuncular için ünlü isimleri de es geçmedik. İşte F harfiyle başlayan ünlü isimler...

  • Fatma Turgut
  • Funda Arar
  • Feride Hilal Akın
  • Ferhat Göçer
  • Feridun Düzağaç
  • Fuat Saka
  • Fazıl Say
  • Ferda Anıl Yarkın
  • Farah Zeynep Abdullah
  • Ferdi Özbeğen
  • Ferdi Tayfur
  • Fikret Kızılok
  • Filiz Akın
  • Furkan Kızılay
  • Furkan Palalı
  • Fırat Altunmeşe
  • Fikret Hakan
  • Fulya Zenginer
  • Funda İlhan
  • Furkan Andıç
  • Faik Öztürk
  • Fulya Keskin
  • Fatma Toptaş
  • Funda Alkayış
  • Fırat Tanış
  • Fatih Koyunoğlu
  • Fatih Dönmez
  • Fatih Al
  • Ferhan Şensoy
  • Fatma Girik
  • Fahriye Evcen
  • Fırat Doğu Parlak
  • Feyza Çığa
  • Fatih Terim
  • Filiz Ahmet
  • Fatih Ürek
  • Fatih Portakal


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