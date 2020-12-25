F ile başlayan kaç tane şehir sayabilirsiniz? İşte F harfi ile başlayan şehirler!

Şehir isimleri isim-şehir-hayvan oyunun belki de en zor kategorisidir. Genel kültür biraz da coğrafya bilgisiyle halledebilecek olan bu kategori bazı durumlarla oyunun tutkunlarını bile kilitleyebilmektedir. Özellikle bazı harflerde şehir bulmak kolay değildir ki bunlardan bir tanesi de “F” harfidir.

Sizleri ilkokul çağlarınıza geri götürüyoruz. Türkiye’nin en eski ve en çok bilinen oyunları arasında isim-şehir-hayvan yer alır. Oyun küçük bir bilgi yarışması formatında ilerler ve oyunculardan biri alfabeyi içinden saymaya başlar. Diğer oyuncuların “dur” demesiyle birlikte oyuna konu olan harf seçilir. Belirlenen harfle ile başlayan isim, şehir, hayvan, bitki ve ünlü kategorileri sırası ile doldurulur. Basit bir mantıkla ilerleyen oyun bazı harflerde oldukça zorlayıcı olabilir ki bunlar biri de “F” harfidir. F ile başlayan şehir akla ilk başta ne yazık ki gelmez. Bu yüzden F harfi ile başlayan şehir isimleri listesini sizler için hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz.

F İLE ŞEHİR İSİMLERİ

Fada N’gourma

Fair Isle

Fairbanks

Fairmont Hot Springs

Fairview

Faisalabad

Faizabad

Fajardo

Fakenham

Fakfak-Papua

Falalop Island

Falher

Fallon

Falls Bay

Falls Creek

False Island

False Pass

Fane Mission

Farah

FareFrench

Fargo

Faribault

Farnborough

Faro

Farsund

Fasa

Fatima Mission

Fayetteville

Feijo

Fergana

Firenze

Finke

Flen

Floransa

Foshan

Franklin

Frankfurt

Listemizde oldukça ilginç şehir isimleri yer alıyor. Peki F ile şehir Türkiye sınırları içerisinde bulunuyor mu? Bu soruya vereceğimiz cevap olumsuz olacak. Aklınıza “Fatsa” geldiğini biliyoruz. Ancak Fatsa, Ordu iline bağlı bir ilçededir. Bu nedenle şehir kategorisine yazmanız durumunda puan alma ihtimaliniz oldukça düşüktür.