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Fabio Borini transferi bitiyor! Beşiktaş ile takas mı gerçekleşecek?

03.02.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği transferde siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan N’Koudou’yu istedi.

Fabio Borini transferi bitiyor! Beşiktaş ile takas mı gerçekleşecek?
Fabio Borini

Fabio Borini

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Beşiktaş Fabio Borini için girişimlerine devam ediyor. İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, henüz Fatih Karagümrük ile anlaşamadı.

TAKAS MI GELİYOR?

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Beşiktaş'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Borini için siyah-beyazlılara flaş bir takas teklifi geldi. Fatih Karagümrük cephesi Beşiktaş'tan Borini'ye karşılık Kevin N’Koudou'yu istedi. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Kamerunlu oyuncu için henüz karar verilmedi.

BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO VERDİ

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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e teklifi ise 1 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Borini'nin de Beşiktaş'a gidebilmek için yönetimle görüştüğü ve anlayış istediği öğrenildi.

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