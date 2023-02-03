Fabio Borini transferi bitiyor! Beşiktaş ile takas mı gerçekleşecek?

Beşiktaş Fabio Borini için girişimlerine devam ediyor. İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, henüz Fatih Karagümrük ile anlaşamadı.
Beşiktaş'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Borini için siyah-beyazlılara flaş bir takas teklifi geldi. Fatih Karagümrük cephesi Beşiktaş'tan Borini'ye karşılık Kevin N’Koudou'yu istedi. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Kamerunlu oyuncu için henüz karar verilmedi.
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e teklifi ise 1 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Borini'nin de Beşiktaş'a gidebilmek için yönetimle görüştüğü ve anlayış istediği öğrenildi.