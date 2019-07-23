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FaceApp uygulamasının sahtesini yaptılar

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TEKNOLOJİ  | 23.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Çeşitli yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasına hem Android hem de iOS platformalarından ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Bu yoğun ilgiyi çeşitli şekillerde kullanmak isteyen dolandırıcılar son olarak uygulamanın sahte bir "PRO" sürümünü yayınladılar.

FaceApp uygulamasının sahtesini yaptılar

Dolandırıcılar bu sahte sürüm hakkında bilgi yaymak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Google'da FaceApp uygulmasının PRO sürümü şimdiden 200 bin defa aranmış durumda.

SAHTE WEB SİTELERİ VE YOUTUBE VİDEOLARI

Dolandırıcılar FaceApp'in var olmayan “Pro” sürümünden para kazanmak için sahte web siteleri ve YouTube videoları ile kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar.

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Ayrıca FaceApp'in “PRO” sürümünü ücretsiz olarak sunduğunu iddia eden sahte bir web sitesi kullanarak internet kullanıcılarını yanıltıyorlar.

İkinci aldatmaca türü, FaceApp'in ücretsiz bir “Pro” sürümü için indirme bağlantılarını teşvik eden YouTube videolarını içeriyor. Ancak kısaltılmış indirme bağlantıları, yalnızca kullanıcıların Google Play'den çeşitli ek uygulamalar yüklemesini sağlayacak olan uygulamalara gidiyor.

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RESMİ UYGULAMA MAĞAZALARI DIŞINDAKİ KAYNAKLARI KULLANMAYIN

ESET uzmanları konu ne kadar heyecan verici olursa olsun, resmi uygulama mağazaları dışındaki kaynaklardan uygulama indirmekten kaçınılmasını ve uygulama hakkındaki mevcut bilgilerin incelenmesini öneriyorlar. Özellikle Android ekosisteminde, her popüler uygulama veya oyun etrafında sahteleri de vardır. Neyse ki, güvenlik bilincine sahip kullanıcıların sahte teklifleri gerçek tekliflerden ayırabilirler. Kullanıcının bir dolandırıcılığın kurbanı olması durumunda sigorta olarak, mobil cihazlarında yüklü saygın bir güvenlik uygulaması olması bazı olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
FaceApp android iOS

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