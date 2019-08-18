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Facebook çalışanları için ses kayıtlarını dinleme yasağı

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TEKNOLOJİ  | 18.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Apple ve Google’ın ardından şimdi de Facebook çalışanları için kullanıcıların ses kayıtlarını dinleme yasağı geldi.

Facebook çalışanları için ses kayıtlarını dinleme yasağı

Teknoloji devlerinin yapay zekayı daha “sağlıklı” çeviriler yapması amacıyla eğitirken, kullanıcıların gönderdiği ses kayıtlarını dinlemek “zorunda” kaldıkları ortaya çıkmıştı. Pek çok çalışan, kullanıcıların cinsel hayatlarına veya mahrem bilgilerine dair sesler dinlemek zorunda kaldıkları için rahatsız olup şikayetçi olmuştu.

Apple ve Google bu uygulamayı durdurduktan sonra şimdi de Facebook benzer bir yasak kararı aldı. Messenger üzerinden gönderilen sesli mesajları dinlemek ve yapay zekanın bu mesajları doğru anlayıp anlamadığını kontrol etme görevine sahip Facebook çalışanları artık bu işi yapmayacak.

Facebook bu operasyonun bir hafta önce sonlandırıldığının da altını çizdi.

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facebook Messenger

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