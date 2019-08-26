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Facebook gazetecileri sadece doğruları yazacak

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TEKNOLOJİ  | 26.08.2019 08:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Facebook, önemli bir karar aldı.

Facebook gazetecileri sadece doğruları yazacak

Cambridge Analytica gibi sorunlardan dolayı defalarca mahkemeye çıkmak zorunda kalan Facebook şirketi şu aralar kendi sosyal medya platformuna yalan haberlerin de ulaşması ile uğraşıyor. Özellikle de bazı dönemlerde çıkan yalan haberlerin ekonomik durumları bile altüst edebildiği görüldü.

Facebook platformunda fenomen olmak isteyen kişi veya kuruluşlar haberlerin doğruluğu konusunda pek hassasiyet göstermiyor. Bu nedenle kasıtlı olarak veya bilmeden ortaya atılan herhangi bir haber hiç beklenmeyen etkiler yaratabiliyor.Facebook bunu önlemek için pratik bir çözüm buldu.

Şirket her ne kadar bundan kısa bir süre önce 1,5 milyon TL hibe ayırarak Facebook gazeteciliği için burs ayarlamış olsa bile, yine de yeterli görünmedi. Kuruluşun yetkilileri yalan haberleri tamamen önlemek ve platformda sadece doğru haberlerin gezmesini sağlamak için gazeteci istihdam ediyor. Böylece yalan bir haber platforma ulaşsa bile bunun doğrusunu araştırılarak internet sitesine girmesi sağlanacak.

Sosyal medya devi Facebook, kısa bir süre önce Çin’e bağlı Facebook hesaplarının sayfaların ve grupların kapatılacağı ile ilgili bazı haberlerle çalkalanmıştı. Şirket bu gibi durumları önlemek istiyor. Peki sizce de Facebook bu konuda yeteri kadar önlem alabiliyor mu?

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Anahtar Kelimeler:
facebook cambridge anayltica

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