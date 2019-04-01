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Facebook herkesin merak ettiği o sırrı açıklayacak!

BBC BBC
01.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Facebook 'Haber Akışı' özelliğinin ardındaki algoritmaları açıklayacak!

Facebook herkesin merak ettiği o sırrı açıklayacak!

Facebook çoğu kullanıcı tarafından merak edilen 'Haber Akışı' uygulamasının nasıl çalıştığını ardındaki algoritmanın özelliklerini açıklayacak. Facebook platformu 'Haber Akışı' uygulamasında algoritmaların kullanıcıya hangi paylaşımı neden gösterdiğini açıklayan yeni bir özellik getiriyor.

İLK DEFA BÖYLE BİR UYGULAMA YAPILACAK

Yeni "Bunu neden görüyorum?" butonu Facebook'un algoritmalarını etkileyen faaliyetlerin görülmesini sağlayacak. Böylece bir sosyal medya şirketi ilk defa uygulamanın işleyişine kullanıcıların erişimini sağlamış olacak. Facebook, Twitter, YouTube gibi platformlar nasıl çalıştıklarını açıklamadan kullanıcılara içerik önermekle eleştiriliyordu.

Facebook BBC'ye açıklamasında yeni özelliğin bugün İngiltere'de bazı kullanıcılar için başladığını ve 2 Mayıs'ta herkese açık olacağını söyledi.

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"BU REKLAMI NEDEN GÖRÜYORUM"

Buton Haber Akışı'nda her paylaşımın üst sağ köşesinde bulunacak. Özellikte "Fotoğraflı paylaşımlara diğer medya türlerinden daha çok yorum yaptınız" gibi açıklamalar yer alıyor. Facebook ayrıca "Bu reklamı neden görüyorum?" butonuyla da reklamlar konusunda daha fazla bilgi sağlanacağını söyledi.

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PROFİLLERİN VERİ TABANINA UYUP UYMADIĞINI GÖSTERECEK

Platform kullanıcıların Facebook profillerinin reklam verenlerin veri tabanına uyup uymadığını da gösterecek. Daha önce internet üzerindeki faaliyetler örneğin nerede bulunduğunuz, sizi bazı reklamların hedefine koyuyor. Facebook blogunda "Bu iki güncelleme insanlara Facebook çapında daha fazla içerik ve kontrol sağlayan süregelen yatırımlarımızın bir parçası" dedi.

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