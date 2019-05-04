Mynet Trend

Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

keremuyanik keremuyanik
DÜNYA  | 04.05.2019 09:01 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakan Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın kişisel hesabını askıya aldı.

Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

Alınan bilgiye göre, Danimarka’da yaklaşan parlamento seçimleriyle birlikte, son aylarda Müslümanların yoğunlukla yaşadığı semtlerde Kur’an-ı Kerim yakarak İslam ve Müslümanlara hakaret yoluyla, seçimlere girmek için gerekli imzayı toplayan aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, kişisel Facebook hesabının askıya alındığını söyledi.

Paludan, Facebook hesabının, platform üzerinden yaptığı ve Müslümanlara hakaret içeren bir fotoğraf yüzünden askıya alındığını açıkladı.

Danimarka medyasına açıklamalarda bulunan Facebook Nordik İletişim Direktörü Peter Münster olayı doğrularken, Facebook’ta kuralların herkes için eşit olduğunu vurguladı.

(AA)

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Pitonla gösteri sonu olduPitonla gösteri sonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook Kuran'ı Kerim Danimarka

En Çok Okunan Trend Haberler

Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Alkollü sürücü araçla belediyeye girmeye çalıştı

Alkollü sürücü araçla belediyeye girmeye çalıştı

E-Devlet'ten yeni hizmet! Resmen başladı

E-Devlet'ten yeni hizmet! Resmen başladı

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Askeri orduda cinsel saldırı skandalı! Bir senede 20 bin ABD askeri tecavüze uğradı

Askeri orduda cinsel saldırı skandalı!

Avengers Endgame'in sonunu söyledi dayak yedi! Bu film için asker firar etti

Avengers Endgame filmi için asker firar etti

İngiliz siyasetçi kendisine içecek atan genci yumrukladı

İngiliz siyasetçi kendisine içecek atan genci yumrukladı

Sibirya'da soğuktan donan adam 6 saat sonra hayata döndürüldü

Böyle olay görülmedi! 'Gerçek Ak Gezen'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.