Facebook 'like’lara el attı

Zuckerberg’ün sosyal medya servisi, like sayılarının görünmesini engelleme fikrini test etmek için karar aldı. Aslında Instagram’da like sayılarının sadece paylaşım sahipleri tarafından görünmesi bir süredir test ediliyordu.

Zuckerberg şimdi bu uygulamanın Facebook platformuna genişletilmesini istiyor. Öyle görünüyor ki, bir süre sonra like sayısı üzerinden popülerlik ölçmek ve like için yaşamak alışkanlıkları hayatımızdan çıkacak. Nihayet…

Ancak, Facebook’un kodlarını karıştıran araştırmacılar, like sayıları gizlenirken yakın arkadaşlar arasından kimlerin beğendiğini gösterecek yeni düzenlemeyi fark ettiler.

Öte yandan sosyal medya devinin yöneticileri bu testin sadece “deneme” amacını taşıdığını ve sınırlı sayıda kullanıcıyla yapıldığını vurguluyorlar. Ayrıca testin sonunda yeni uygulamanın hayata geçmesi de kesin değil.

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