Mynet Trend

Facebook medya şirketlerle yakın çalışacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Şirket bundan kısa bir süre önce de yalan haberlerle mücadele etmek için yeni bir strateji belirlemişti. İşte Facebook ile ilgili bu önemli haberimizin detayları.

Facebook medya şirketlerle yakın çalışacak

Facebook şirketi Washington Post, Bloomberg ve ABC News gibi yayın kuruluşları ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonrasında Facebook’un yeni haberler sekmesi altında bu kuruluşların haberlerine yer vermesi planlanıyor. Böylece Facebook önemli bir haber kaynağı haline gelmiş olacak.

Facebook uzun süren görüşmeler sonucunda yukarıda bahsi geçen medya şirketleri ile 3 milyon dolar miktarında anlaştı. Facebook’un yeni haberler sayfasında, hemen alt bölümde yer alacak haberlerde sadece başlık ve haberlerin bir bölümü gösterilecek.

Elbette şirket bunu yaparken herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Dileyen medya şirketleri burada haberlerinin tamamını da yayınlayabilir. Burada asıl önemli olan Facebook şirketinin tamamen itibarını kazanma isteğinin bulunması. Şirket daha önceden ortaya çıkan veri çalınma problemiyle büyük bir itibar kaybı yaşamıştı.

Facebook, çok kısa bir süre içerisinde haber portallarının sayısını çok daha fazla arttıracak. Böylece şirket, hem kullanıcılarına daha geniş bir imkan sunacak hem de reklam verenlerin cazibesini yeniden kazanacak. Peki sizce de şirketin bu politikası gerçekten işe yarayacak mı?

Katlanabilir iPad yakında üretilebilir!

Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...
Sony'den önemli çalışma! Sony'den önemli çalışma!
Kuzey Kore nükleer silahları nasıl finanse ediyor?Kuzey Kore nükleer silahları nasıl finanse ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook medya şirketleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Bir gecede milyoner oldu!

Bir gecede milyoner oldu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Twitter yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Eski arabalar yeni teknolojilerle tanışacaklar

Sony'den önemli çalışma!

Kuzey Kore nükleer silahları nasıl finanse ediyor?

Kuzey Kore nükleer silahları nasıl finanse ediyor?

Huawei ve Meitu’dan müthiş işbirliği

Teknoloji devlerinden müthiş işbirliği

Telefonla konuşmak alkol almakla aynı etkiyi yapıyor

Bir ülke bunu tartışıyor! Alkol almakla eş değer

iPhone çentik tasarımını bitiriyor

iPhone'da bir devir sona eriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.