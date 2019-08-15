Facebook medya şirketlerle yakın çalışacak

Facebook şirketi Washington Post, Bloomberg ve ABC News gibi yayın kuruluşları ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonrasında Facebook’un yeni haberler sekmesi altında bu kuruluşların haberlerine yer vermesi planlanıyor. Böylece Facebook önemli bir haber kaynağı haline gelmiş olacak.

Facebook uzun süren görüşmeler sonucunda yukarıda bahsi geçen medya şirketleri ile 3 milyon dolar miktarında anlaştı. Facebook’un yeni haberler sayfasında, hemen alt bölümde yer alacak haberlerde sadece başlık ve haberlerin bir bölümü gösterilecek.

Elbette şirket bunu yaparken herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Dileyen medya şirketleri burada haberlerinin tamamını da yayınlayabilir. Burada asıl önemli olan Facebook şirketinin tamamen itibarını kazanma isteğinin bulunması. Şirket daha önceden ortaya çıkan veri çalınma problemiyle büyük bir itibar kaybı yaşamıştı.

Facebook, çok kısa bir süre içerisinde haber portallarının sayısını çok daha fazla arttıracak. Böylece şirket, hem kullanıcılarına daha geniş bir imkan sunacak hem de reklam verenlerin cazibesini yeniden kazanacak. Peki sizce de şirketin bu politikası gerçekten işe yarayacak mı?

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