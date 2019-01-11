Facebook Messenger artık böyle görünüyor!

Facebook, uzun bir süre önce düzenlemiş olduğu etkinlikte mesajlaşma platformu olan Messenger’ı yenileyeceğini duyurmuştu. Karanlık tema seçeneğinin de geleceği müjdelenen bu duyurunun üzerinden uzun bir süre geçmişti. Bugün Facebook, Messenger için OTA üzerinden bir güncelleme yayınlayarak sözünü tuttu.

Messenger’ın yeni tasarımında Facebook olabildiğince sade davranmaya çalışmış. Alt bölümde yer alan butonlarda sadece Mesajlar, Çevrimiçi arkadaşlar ve Keşfet yer alıyor. Mesajlaşların göründüğü ekranı daha büyük bir yapıya çeviren Facebook, sanki Skype’ın tasarımından esinlenmiş gibi görünüyor.

Ancak OTA üzerinden sunulan güncelleme ile maalesef ki karanlık yani siyah tema seçeneği kullanıma sunulmuyor. OLED ekranlar için oldukça yararlı olabilecek olan karanlık temanın ilerleyen haftalarda kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.

Bu yeni tasarım OTA üzerinden sunulduğu için kademe kademe geliyor. Messenger’ın son güncellemesini App Store ve Play Store‘dan yükleyin ve yeni tasarımın size gelmesini bekleyin.

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