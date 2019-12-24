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Facebook Messenger Beta olarak masaüstüne geldi!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz yıllarda mesajlaşma servisi olan Messenger’ı ayrı bir uygulama şeklinde sunmuştu. iOS ve Android’de yer alan Messenger uygulamasının, ilerleyen dönemlerde Windows ve macOS platformlarına da geleceği müjdelenmişti.

Facebook Messenger Beta olarak masaüstüne geldi!

2019 yılı bitmeden çıkması beklenen uygulama nihayet bugün Beta da olsa çıkışını gerçekleştirebildi.

Beta sürümünde olan Messenger uygulaması; gönderilen mesajları kalıcı olarak silme, koyu tema seçeneği, dosya gönderebilme özelliği, tam ekran modu ve sohbetleri gizleme özelliği ile geliyor.

Şimdilik sadece Windows platformunda test edilen uygulamanın 2020 yılının ilk çeyreğinde nihai sürüm ile hem Windows hem de macOS platformlarına geleceğini düşünüyoruz. Masaüstünde tarayıcıda Facebook maalesef ki düşük donanımlı bilgisayarlarda kasabiliyor.

Bu tip uygulamalar ile bu hizmetlerin sunulması daha verimli ve kullanışlı oluyor. Twitter cephesi de geçtiğimiz haftalarda macOS için uygulama yayınlamış ve web sürümü gibi akıcı bir deneyim sunmayı başarmıştı.

Facebook’un da 2020 yılı içerisinde Messenger’ın yanında ana uygulamasını da masaüstüne getireceğini düşünüyoruz. Yine Windows ve macOS’e gelecek olan bu uygulamalar ile Facebook deneyimi üst seviyelere çıkarılacak gibi görünüyor.

Facebook Messenger’ın Beta uygulamasını Microsoft Store üzerinden buradan indirebilirsiniz. Son olarak uygulamanın Beta sürecinde olduğu için bir takım sorunlar yaşayabileceğinizi belirtelim.

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facebook facebook messenger

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