Mynet Trend

Facebook Messenger yepyeni bir özelliğe kavuştu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 23.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

Dünya üzerindeki Facebook Messenger kullanıcılarının beklentilerinin artmasıyla birlikte, şirket yeni özellikler ekleme kararı aldı. Bu yeni özellikler, bir liste halinde bekletiliyor ve şirket sırasıyla bunları uygulamaya geçiriyor.

Facebook Messenger yepyeni bir özelliğe kavuştu

Facebook Messenger üzerinden size gönderilen mesajlara artık doğrudan cevap verebileceksiniz. Size gönderilen mesaja uzunca bastıktan sonra ekranda beliren cevapla bölümüne tıklamanız yeterli olacak. Böylece GIF’lere, videolara, emojilere ve metin mesajlarına, olduğu gibi cevap verebileceksiniz. Mesajların karışması da bu sayede engellenmiş olacak.

Facebook Messenger ile ilgili planlar sadece bunlardan ibaret değil. Şirket aynı zamanda; gönderilen mesajların bir süre sonra bile silinmesini sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor. Uygulamanın WhatsApp’a benzemeye başladığını söyleyebiliriz. Değiştirilmek istenen özelliklerinin tamamının WhatsApp’ta yer alması, bu düşünceyi güçlendiriyor.

Şu an için Facebook’un yaklaşık olarak 2,7 milyar kullanıcısı buluyor. Instagram ve WhatsApp kullanıcı sayılarının toplamıysa Facebook’u geçti. Özellikle de bu nedenden dolayı şirketin, Messenger ile ilgili değişiklik yapmak istediği düşünülüyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, tüm yatırımcıları bu değişimlere ikna etmeye çalışıyor. Ancak işi hiç de kolay değil. Özellikle de veri ihlali skandallarından dolayı başı dertte ve hata yapmaya çok fazla hakkı yok.

Renault-Nissan, Clio ve LEAF için Microsoft ile anlaştı!

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Elon Musk'ın çılgın projesi!Elon Musk'ın çılgın projesi!
Bilim insanları keşfetti! 700 bin yıllık süreç içesinde...Bilim insanları keşfetti! 700 bin yıllık süreç içesinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook facebook messenger

En Çok Okunan Trend Haberler

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Farklı tasarıma sahip iki ZTE modeli geliyor

Dev şirket duyurdu! Çok farklı iki model daha geliyor

Windows 7 hakkında kafalar karışık

Windows 7 hakkında kafalar karışık

Çentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecek

Çentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecek

Siber güvenlik şirketi, Android kullanıcılarını uyardı

Siber güvenlik şirketi, Android kullanıcılarını uyardı

Android kullanıcılarını daha özgür bir kullanım bekliyor

Android kullanıcılarını daha özgür bir kullanım bekliyor

Google’a kesilen reklam cezası tekrarlanabilir

'Ekonomik düzeni bozan' Google'a soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.