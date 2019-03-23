Facebook Messenger yepyeni bir özelliğe kavuştu

Facebook Messenger üzerinden size gönderilen mesajlara artık doğrudan cevap verebileceksiniz. Size gönderilen mesaja uzunca bastıktan sonra ekranda beliren cevapla bölümüne tıklamanız yeterli olacak. Böylece GIF’lere, videolara, emojilere ve metin mesajlarına, olduğu gibi cevap verebileceksiniz. Mesajların karışması da bu sayede engellenmiş olacak.

Facebook Messenger ile ilgili planlar sadece bunlardan ibaret değil. Şirket aynı zamanda; gönderilen mesajların bir süre sonra bile silinmesini sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor. Uygulamanın WhatsApp’a benzemeye başladığını söyleyebiliriz. Değiştirilmek istenen özelliklerinin tamamının WhatsApp’ta yer alması, bu düşünceyi güçlendiriyor.

Şu an için Facebook’un yaklaşık olarak 2,7 milyar kullanıcısı buluyor. Instagram ve WhatsApp kullanıcı sayılarının toplamıysa Facebook’u geçti. Özellikle de bu nedenden dolayı şirketin, Messenger ile ilgili değişiklik yapmak istediği düşünülüyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, tüm yatırımcıları bu değişimlere ikna etmeye çalışıyor. Ancak işi hiç de kolay değil. Özellikle de veri ihlali skandallarından dolayı başı dertte ve hata yapmaya çok fazla hakkı yok.

Renault-Nissan, Clio ve LEAF için Microsoft ile anlaştı!

