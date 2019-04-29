Facebook önemli bir değişiklik için adım attı

Size ait olan en ufak bir bilgi bile, hiçbir şekilde başka bir kuruluşla paylaşılamaz. Facebook kullanım şartları sözleşmesine göre bu madde, şirketin gizlilik temellerinin en başında yer alıyor. Ancak Facebook, diğer şirketlere para karşılığında bilgi sızdırması nedeniyle bu ilkeyi ihlal etmişti. Sürekli olarak mahkemelerle uğraşmak zorunda kalan Facebook, bazı yeni değişikliklerle önlem almaya çalışıyor.

Facebook tarafından gizliliğin ihlal edilmesi nedeniyle şirkete olan güven oldukça azalmış durumda. Ancak Facebook, bunu tam tersine çevirmeye çalışıyor ve görünen o ki yakın bir zamanda bu şekilde giderse başarılı olacak.

ARTIK 'GÜVENLİK SORUSU' KULLANILMAYACAK

Daha önceden şifresini unutan kişilerin sıklıkla başvurduğu güvenlik sorusu, bundan sonra Facebook tarafından kullanılmayacak.

Facebook tarafından ifade edilen gerekçe ise, şirketin gizlilik konusunda artık daha dikkatli davranması gerekliliği. Güvenlik sorusunda mahrem bilgiler olması nedeniyle, sosyal medya devi artık onu tercih etmeyecek.

Böylece Facebook tarafından büyük bir devrin de sonu getirilmiş oluyor. Şirketin şifre güvenliği bakımından nasıl bir önlem olacağı ise, henüz netleşmedi.

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