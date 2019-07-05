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Facebook sağlık içerikleri hakkında radikal bir değişiklik getiriyor

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TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Yanlış bilgilerin adeta merkezi haline gelen Facebook, bu sefer gerekli önlemleri alarak kullanıcıların mağdur olmasını engellemeye çalışacak.

Facebook sağlık içerikleri hakkında radikal bir değişiklik getiriyor

Facebook platformunda, dünya siyasetinden sağlık uygulamalarına kadar neredeyse her şey bulmanız mümkün. Bu her ne kadar bir avantaj gibi görünse bile, aslında beraberinde büyük bir dezavantaj getiriyor. Bu bilgileri kullanarak yalan yanlış haberler yayan platformların sayısı giderek artıyor. Facebook buna bir çözüm bulabilmek için acil butonuna bastı.

Facebook üzerinden sağlık paylaşımları yapan art niyetli kişileri iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi daha çok tıklanma kazanmak isteyenlerden oluşuyor. Bu gruplar, herhangi bir ürün satmamakla birlikte tıklanma sayısını artırmaya çalışıyorlar. Daha tehlikeli olan ikinci grup ise herhangi bir sağlık ürününü satmak için “mucize çözüm” gibi ifadeler kullanabiliyor.

Yapay zekaya sahip algoritmalar sayesinde Facebook, bu problemi çözebileceğini inanıyor. Şirketin öncelikli olarak yapmak istediği ticari ürün satanların sahtekarlığını engellemek. Bu kuruluşlar yanlış sağlık bilgileri ile ürünlerini satıyor ve büyük hastalıklara neden olabiliyor. Her ülke için ayrı bir algoritma belirlenecek ve iddialı sağlık sloganları tespit edildiği anda platform kapatılacak.
Facebook’un ürün müdürü Travis Yeh tarafından bildirilen son bilgilere göre şirketin aşı karşıtı kampanyalar gibi bazı sorunlu platformları da engelleyeceği ifade ediliyor. Eğer herhangi bir sağlık platformuna sahipseniz ve Facebook üzerinden paylaşım yapıyorsanız, bunları dikkate almanızı öneriyoruz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sağlık

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